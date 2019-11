Ile wcześniaków rodzi się w Polsce w ciągu roku?

Wcześniak w Polsce

Co 10. dziecko na świecie jest wcześniakiem. W Polsce rodzi się ich każdego roku ponad 25 000. To wyjątkowa grupa dzieci, która wymaga szczególnych działań zapewniających im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo zarówno w szpitalu, jak i po wypisie do domu. Polska neonatologia, choć jest jedną z najmłodszych dziedzin medycyny, jest na światowym poziomie. Wszystko dzięki pasjonatom, którzy przez ostatnich 70 lat rozwijali tę specjalizację, ale także dzięki odpowiedniej organizacji opieki nad najmniejszymi dziećmi i zmianom, jakie zostały wprowadzone przez ostatnie lata. To sprawiło, że możemy ratować nawet najmniejsze noworodki, zapewnić im bezpieczeństwo i zdrowy start w dorosłe życie – powiedziała prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, założycielka Fundacji Koalicja dla wcześniaka.

Opieka i bezpieczeństwo

Na bezpieczeństwo wcześniaków składa się wiele elementów – odpowiednia opieka okołoporodowa, żywienie i pielęgnacja w pierwszych dniach życia na oddziale neonatologicznym, ale także bezpieczeństwo i dobra organizacja pobytu dziecka w domu. Czasem trzeba unikać bodźców, które mogą źle wpłynąć na zdrowie dziecka, czasem potrzebna jest dodatkowa stymulacja rozwoju i rehabilitacja. Bezpieczeństwo wcześniaków to także dbanie o ich odporność i ochrona przed groźnymi wirusami i bakteriami – a więc profilaktyka i szczepienia ochronne.

Rozszerzona immunoprofilaktyka

Wcześniaki, dużo bardziej niż dzieci urodzone o czasie, są narażone na zakażenia. Szczególnie niebezpieczne dla tej grupy niemowląt jest zakażenie wirusem RS, czyli syncytialnym wirusem nabłonka oddechowego. Może on doprowadzić do ostrych infekcji dróg oddechowych, które mogą skutkować niedotlenieniem i koniecznością leczenia w oddziale intensywnej terapii. To właśnie dlatego środowisko neonatologiczne, rodzice wcześniaków i decydenci walczyli o to, aby jak najwięcej wcześniaków było zabezpieczanych przed tym wirusem. W 2018 roku, dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia program bezpłatnej immunoprofilaktyki został rozszerzony i teraz korzystają z niego dzieci urodzone przed 33. tygodniem ciąży.

– W sezonie zwiększonej zachorowalności, a więc od października do kwietnia z profilaktyki zakażeń wirusem RS korzysta wiele dzieci w całej Polsce. Statystyki oraz nasze obserwacje na oddziałach neonatologicznych potwierdzają, że immunoprofilaktyka wpłynęła na zmniejszenie zachorowalności i liczby hospitalizacji z powodu ciężkich infekcji dróg oddechowych. Dzisiejszy dzień to dobry moment, by podziękować Ministrowi Zdrowia za podjęcie decyzji, która znacznie poprawiła bezpieczeństwo najmniejszych dzieci – powiedział prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. – Droga do programu lekowego w obecnej formie była długa i trudna, ale z pewnością wpływa na zdrowie i prawidłowy rozwój wcześniaków w ich dalszym życiu – dodał prof. Ryszard Lauterbach.

Specjalne podziękowania

Na spotkaniu zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Wcześniaka prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka z Fundacji Koalicja dla wcześniaka podziękowała Pani Minister Józefie Szczurek-Żelazko za decyzję dotyczącą rozszerzenia immunoprofilaktyki w 2018 roku. Przekazała symboliczny obrazek przygotowany na tę okazję przez wcześniaki i ich rodziców – obrazek składający się z odbitych rączek dzieci, które skorzystały z immunoprofilaktyki.

– Podziękowania należą się Państwu, bo to Wy przedstawiliście konkretne argumenty, które pozwoliły nam podjąć tę decyzję. Inwestycja w zdrowie dzieci, szczególnie w zdrowie wcześniaków jest inwestycją w przyszłość. Pierwsze dni życia determinują stan zdrowia w przyszłości. My mamy pełną świadomość, że należy zrobić wszystko, aby te dzieci uzyskały właściwą opiekę, a ich rodziny właściwe wsparcie – powiedziała Minister Józefa Szczurek-Żelazko odbierając podziękowania.

Poradnik dla rodziców wcześniaków

Wybór tematu przewodniego tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wcześniaka był związany z wydaniem przez Fundację Koalicja dla wcześniaka poradnika dla rodziców wcześniaków „Bezpieczny wcześniak – w szpitalu i w domu”. Są w nim poruszone najważniejsze elementy związane z bezpieczeństwem dziecka:

bezpieczeństwo związane z bliskością, delikatnym dotykiem i wpływaniem na zmysły dziecka, jakie rodzice mogą ofiarować swojemu dziecku na każdym etapie pobytu w szpitalu oraz w domu;



bezpieczeństwo, które wiąże się z posiadaniem wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy;



bezpieczeństwo, jakie można zapewnić dziecku w trakcie transportu, noszenia na rękach, układania w łóżeczku;



bezpieczeństwo związane z immunoprofilaktyką i szczepieniami ochronnymi, które chronią dzieci przed groźnymi chorobami.

Rodzice wcześniaków muszą dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy dotyczących zdrowia i opieki nad ich dzieckiem. Nie są przygotowani na to, że będą się opiekować wcześniakiem, bo nikt nie zakłada, że dziecko urodzi się przed terminem. Stres, szczególnie w pierwszych tygodniach życia dziecka, jest tak duży, że informacje mogą łatwo umykać, bądź być niezrozumiałe. Dlatego postanowiliśmy przygotować poradnik, w którym zebraliśmy najważniejsze elementy związane z bezpieczną opieką nad wcześniakiem. Dodatkowo instruktaż – jak układać dziecko w łóżeczku, jak je nosić, przewozić w foteliku samochodowym, jak udzielać pierwszej pomocy – pokazaliśmy na zdjęciach. To z pewnością pozwoli na przypomnienie sobie poszczególnych działań, gdy będzie to konieczne – powiedziała dr n. o zdr. Magdalena Panek z Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcy w Krakowie, pomysłodawczyni poradnika o bezpieczeństwie wcześniaków.

Poradnik o bezpieczeństwie wcześniaków będzie dystrybułowany do oddziałów neonatologicznych w całej Polsce. W wersji elektronicznej jest dostępny na stronie Fundacji: www.koalicjadlawczesniaka.pl

Czytaj także:

Poród naturalny zdrowszy dla dziecka niż cesarka? Ginekolog wyjaśnia