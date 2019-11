Stany lękowe w okresie dojrzewania. Winna jest elektronika?

Nowe badanie autorstwa naukowców z CHU Sainte-Justine Research Center i Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu w Montrealu, ujawniają, że korzystanie z mediów społecznościowych, oglądanie telewizji i korzystanie z komputera, ale nie gry wideo, są związane ze wzrostem objawów lęku wśród nastolatków. Jednak, gdy nastolatki zmniejszyły korzystanie z mediów społecznościowych, oglądanie telewizji i korzystanie z komputera, objawy lęku stały się mniej dotkliwe. Zatem nie znaleziono trwałych efektów.

Badanie to może mieć ważne implikacje dla sposobu, w jaki młodzież i rodziny decydują się na regulację czasu cyfrowego ekranu w celu zapobiegania i zmniejszania objawów lęku. Wyniki badań wskazują, że korzystanie z mediów społecznościowych, oglądanie telewizji i korzystanie z komputera są predyktorami niepokoju w okresie dojrzewania.

Nastolatek przed ekranem

Są to interesujące ustalenia, biorąc pod uwagę kolejną niedawną publikację tych samych autorów, informującą o związku korzystania z mediów społecznościowych oraz oglądania telewizji i objawach depresji, ale nie o korzystaniu z komputera. Wydaje się zatem, że korzystanie z komputera jest wyjątkowo związane ze wzrostem lęku, potencjalnie w związku z korzystaniem z komputera do zadań domowych, ale wymaga to dalszych badań, wyjaśnia główny autor badania, Elroy Boers.

Czytaj także:

Czy traumy z dzieciństwa zwiększają ryzyko borderline?