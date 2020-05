Jak zachęcić dziecko do samodzielnej zabawy? Skuteczne wskazówki

Jeśli twoje dziecko nie chce bawić się samodzielnie, ma bardzo pozytywną stronę: świadczy o tym, że ma dobry kontakt z dorosłymi i innymi dziećmi, dzięki czemu może rozwijać swoją dojrzałości, jak podkreśla Jane Hewes, profesor nadzwyczajny na MacEwan University w Edmonton. Niestety w obecnej sytuacji dziecko nie ma możliwości interakcji z innymi i musi przyzwyczaić się do zabawy solo. Jak je do tego przekonać, gdy nieustannie domaga się naszej uwagi? Oto kilka strategii, które pozwolą mu swobodnie zająć się zabawą.

1. Zacznij od małych kroczków

Ostrzeż swoje dziecko z wyprzedzeniem, że zostawisz je na kilka minut (powiedzmy, żeby umyć naczynia), ale nie idź za daleko i faktycznie zaraz wróć – mówi Chaya Kulkarni, dyrektor działu promocji zdrowia psychicznego niemowląt w szpitalu dla chorych dzieci w Toronto. „Z czasem potrzeba bliskości zmniejszy się” – mówi. To, czego nie powinieneś robić, to wymknąć się, gdy twoje dziecko nie patrzy, ponieważ może to je zaalarmować i tylko zwiększyć prośby o uwagę.

2. Odłóż zabawki dziecka

Zbierz zabawki, wrzuć je do pudełka i odłóż na kilka tygodni. Przedmioty te będą wydawać się nowe dla twojego dziecka, kiedy ponownie mu ja dasz i zapewnią dobre odwrócenie uwagi od braku twojej obecności (przynajmniej przez krótką chwilę). Ekscytacja wywołana dawno niewidzianą zabawką może skutecznie pochłonąć jego uwagę.

3. Róbcie podobne rzeczy

„Aby zachęcić dzieci do samodzielności i zabawy, rodzice muszą pokazać model danego zachowania” – mówi Hewes. Zaproponuj oglądanie książeczki podczas czytania własnej książki obok dziecka, lub ustaw ją na stole podczas przeglądania rachunków. Robienie podobnych czynności jest bardzo korzystne. „Dzieci obserwują to, co robisz, i naśladują twoje zachowanie. Chcą być tacy jak ty” – dodaje.

4. Zaangażuj dziecko do obowiązków

Zaakceptuj fakt, że twoje dziecko potrzebuje uwagi i włączaj je w to, co robisz. Poproś je, aby pomogło Ci umyć naczynia, złożyć pranie, zgrabić liście lub wyczyścić stół. Dziecko będzie miało rozrywkę podczas wykonywania zadań, a na końcu poczucie spełnienia. Obowiązków domowych warto uczyć od najmłodszych lat i oswajać dziecko z zadaniami do wykonania w domu.

