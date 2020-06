Niektóre niemowlęta wykazują talent muzyczny, mając zaledwie 6 miesięcy

Badanie, opublikowane w Journal of Acoustical Society of America, analizowało zdolność sześciomiesięcznych niemowląt do rozróżniania dużej i mniejszej sekwencji dźwięków muzycznych za pomocą unikalnej metody wykorzystującej ruchy gałek ocznych i bodźce wzrokowe.

Wcześniejsze badania z udziałem dorosłych wykazały, że około 30 procent dorosłych może wskazać różnicę, ale 70 procent nie może, niezależnie od treningu muzycznego. Naukowcy odkryli, że sześciomiesięczne niemowlęta wykazują dokładnie taki sam rozkład jak dorośli: około 30 procent z nich może, a 70 procent nie.

„Po sześciu miesiącach jest mało prawdopodobne, aby którekolwiek z tych dzieci przeszło formalne szkolenie muzyczne” - mówi Scott Adler, profesor nadzwyczajny, Wydział Psychologii na Wydziale Zdrowia i członek programu Vision: Science to Applications (VISTA) w Centrum Badań Wizji.

Jak szybko ujawnia się słuch muzyczny?

Zespół Adlera współpracował przy badaniu z profesorem Charlesem Chubbem z University of California w Irvine, którego wcześniejsze badania z dorosłymi i nastolatkami wykazały, że zdolność do rozróżniania między poważnymi a małymi nie wynika z ich poziomu wyszkolenia muzycznego lub poziomu ekspozycji na muzykę.

Nowe badanie rozszerza istnienie tych różnych populacji na niemowlęta, sugerując, że źródłem tej różnicy może być genetyka – zdolność, z którą się rodzimy.

W badaniu naukowcy przeprowadzili próby z 30 sześciomiesięcznymi niemowlętami. „Mierzyliśmy w czasie, w jaki sposób niemowlęta nauczyły się związku między tonem, który usłyszały a miejscem, w którym pojawi się obraz. Jeśli z czasem zauważą różnicę w tonie, gdy usłyszą na przykład najważniejsze nuty, wykonają ruch oka do miejsca, w którym znajduje się zdjęcie, nawet zanim zdjęcie się pojawi, ponieważ mogą to przewidzieć. Właśnie to mierzymy”- mówi Adler.

Naukowcy odkryli, że dla 33 procent lub jednej trzeciej niemowląt przewidywane ruchy oczu przewidywały lokalizację obrazu z niemal idealną dokładnością; dla pozostałych 67 procent nie były one związane z lokalizacją zdjęcia.

Wyniki te mogą mieć również wpływ na rozwój języka, który opiera się na niektórych mechanizmach i treściach dźwiękowych, co muzyka, mówi Adler.

