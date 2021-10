Gra na instrumencie wspiera rozwój mózgu już od najmłodszych lat

Z badań wynika, że dzieci, które od najmłodszych lat zajmują się muzyką, o wiele bardziej i szybciej rozwijają swoją inteligencję. Ostatnio dużą zależność między grą na instrumencie a wynikami w nauce wykazały badania przeprowadzone w Chile. Muzykalne i ćwiczące grę dzieci wypadły znacznie lepiej w ćwiczeniach na pamięć i skupianie się. Pojawiła się też wzmożona aktywność mózgu w obszarach odpowiedzialnych za czytanie, kreatywność czy odporność. Badania prowadzone były na 40. dzieciach w wieku 10-13 lat.

Gra na instrumencie wspomaga rozwój mózgu

Gra na instrumencie to ciekawy i kreatywny sposób na zwiększenie poziomu inteligencji. Obejmuje takie umiejętności, jak percepcja słuchowa, koordynacja ruchowa, pamięć, rozpoznawanie wzorców. Gra na instrumencie muzycznym może pomóc w poprawie funkcjonowania poznawczego i nerwowego.

Pamiętaj jednak, że dziecka nie wolno do instrumentu zmuszać. Długie godziny spędzane na lekcjach muzyki mogą stać się dla niego koszmarem, jeśli związane są tylko z ambicją rodziców, by było muzykalne. Pozwól dziecku rozwijać się w dziedzinach, które preferuje bądź ma do nich większe predyspozycje. Jeśli wykazuje chęć grania na instrumencie, zaproponuj mu zarówno te łatwiejsze opcje, np. gitarę klasyczną jak i te trudniejsze: skrzypce czy pianino. Pozwól mu samemu dokonać wyboru i wspieraj w rozwijaniu talentów.

