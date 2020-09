Jak przechowywać środki czystości, kiedy w domu jest maluch?

Według raportu CDC poziom zatruć detergentami we wszystkich grupach wiekowych wzrósł aż o 62,1 proc. W badaniu rozpoznano dwa źródła zatruć – środki czyszczące oraz płyny do dezynfekcji. Jak wynika ze statystyk, 35,7 proc. zgłoszonych zatruć wynikających ze spożycia środków czyszczących i aż 46,9 proc. zatruć na skutek spożycia płynów do dezynfekcji, dotyczyło małych dzieci. Padające w raporcie liczby pokazują, że zatrucia bardzo szkodliwymi detergentami nadal zdarzają się wśród dzieci bardzo często. Ich bezpieczeństwo zależy zarówno od opiekunów, których obowiązkiem jest przechowywanie środków chemicznych poza zasięgiem maluchów, jak i producentów ogólnodostępnych detergentów mających wpływ na zabezpieczenia stosowane w opakowaniach.

Po pierwsze – poza zasięgiem dzieci

Najważniejszą zasadą, której jako rodzic małych dzieci musisz przestrzegać, jest odpowiednie przechowywanie detergentów. Małe dziecko poznaje świat przede wszystkim poprzez dotyk, ale również… smak. Łatwo dostępne substancje mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia Twojej pociechy. Zadbaj o to, aby produkty do utrzymania czystości znajdowały się w takim miejscu, do którego dziecko się nie dostanie. Najlepszym rozwiązaniem jest przechowywanie detergentów na wysokiej półce, zamykanej. To najbezpieczniejsze miejsce, do którego maluch nie sięgnie jeszcze przez długie lata. Jeśli nie masz takiej możliwości, schowaj detergenty w szafce znajdującej się niżej, ale upewnij się, że po jej zamknięciu Twoja pociecha jej nie tworzy. W tym celu przyda się zainstalowanie zamka lub założenie kłódki lub specjalnych, profesjonalnych blokerów. Jest wiele sposobów, aby dziecko nie dostało się do ukrytych w szafce skarbów. Co jeszcze jest istotne? Pamiętaj, aby nie trzymać detergentów w tym samym miejscu, w którym znajdują się produkty spożywcze! Gdy leżą blisko siebie – łatwo o pomyłkę, której skutki mogą być fatalne. Po każdym użyciu zamykaj też opakowanie detergentu. Warto przechowywać środki czystości w oryginalnych opakowaniach, ponieważ ich producent zobowiązany jest do przestrzegania regulacji, dzięki którym opakowania dostosowane są do norm zapewniających szczelne i bezpieczne zamknięcie.

Każdy medal ma dwie strony, czyli o bezpiecznym opakowaniu

No właśnie. Zachowanie bezpieczeństwa przez rodziców – to sprawa oczywista. Jest też druga kwestia, która jest istotna w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa – rola producentów, importerów oraz dystrybutorów środków chemicznych przeznaczonych do powszechnego użytku. Regulacje wprowadzone przez Unię Europejską zobowiązują wymienione grupy do przestrzegania ustalonych wymagań dotyczących konstrukcji i zabezpieczeń opakowań. Co to oznacza w praktyce? Środki chemiczne, które zostają wprowadzone na rynek, muszą być odpowiednio zabezpieczone. Ich zamknięcie utrudniać ma otwarcie produktu przez dziecko, a jednocześnie nie powinno sprawiać problemów osobie dorosłej. Celem regulacji jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym.

Bycie rodzicem do łatwych zadań nie należy. Aby umożliwić naszym pociechom bezpieczeństwo podczas poznawania świata, nieraz musimy się dobrze „nagimnastykować”. Pomimo tego, prawdopodobnie każdy rodzic potwierdzi, że uśmiech dziecka wynikający z (bezpiecznego) poznawania otaczającej rzeczywistości, rekompensuje wszystkie starania i trudności!

