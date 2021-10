5 rzeczy, których nie wolno robić w ciąży

Ciąża to stan, który niesie ze sobą wiele zmian w życiu kobiety. Dotyczą one zarówno sfery fizycznej (ciało mocno się zmienia i pracuje dużo wydajniej, odżywiając rozwijające się dziecko), ale też sfery psychicznej.

Ten szczególny okres wymusza zmianę stylu życia. Nie oznacza ona rezygnacji z ulubionych sportów, rozrywek czy życia towarzyskiego, ale nie da się ukryć, że nie wszystkie rodzaje aktywności czy pokarmów są zalecane w ciąży. Z czego trzeba zrezygnować?

Czego nie robić w ciąży?

Pierwszy trymestr ciąży to czas, w którym intensywnie rozwija się płód. To okres organogenezy, kiedy kształtują się wszystkie narządy wewnętrzne malucha. W tym czasie mama powinna mocniej o siebie zadbać, by wesprzeć rozwijające się maleństwo.

Z pewnością nie jest to czas na to, by uprawiać ekstremalne sporty, stosować inwazyjne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej czy mocno się przemęczać. Niewskazane jest również jedzenie niektórych produktów, ponieważ mogą one stworzyć ryzyko zarażenia bakteriami np. Salmonellą.

1. Uważa na to, co jesz

W ciąży warto zrezygnować z wyrobów cukierniczych czy wysoko przetworzonych produktów, które zawierają substancje mogące negatywnie wpływać na organizm mamy i dziecka. Oprócz tego niewskazane są sery: pleśniowe, grecka feta czy camembert, które mogą nieść ze sobą ryzyka zakażenia listeriozą.

Należy również zrezygnować z jedzenia surowych jajek (to nie czas na kogel-mogel), surowych ryb (sushi tylko w wersji pieczonej) czy mięsa (tatar zostawmy na czas po porodzie).

2. Zrezygnuj z niektórych sportów

W czasie ciąży należy zrezygnować z sportów ekstremalnych, które niosą ryzyko zmiany ciśnienia albo upadku. To nie czas na to, by jeździć na nartach, brać lekcje jazdy konnej czy latać na paralotni. Warto jednak podkreślić, że nie oznacza to całkowitej rezygnacji ze sportu. Mamy, które np. uprawiały jogging przed ciążą, mogą śmiało korzystać z tej formy ruchu dalej. Należy to jednak skonsultować ze swoim ginekologiem prowadzącym ciążę.

3. Zrezygnuj z sauny

Sauna oraz gorące kąpiele mogą doprowadzić do przegrzania organizmu, co nie tylko zwiększa ryzyko poronienia (i to kilkukrotnie), ale też może doprowadzić do rozwoju różnych wad u dziecka (m.in. kręgosłupa). Bezpieczniej zatem korzystać z prysznica, a jeśli lubimy kąpiele, to powinny być one krótkie i w letniej wodzie.

4. Ogranicz zabiegi estetyczne

W ciąży trzeba również zmienić podejście do pielęgnacji. Produkty, które wybieramy do pielęgnacji skóry twarzy i ciała, powinny opierać się na naturalnych, bezpiecznych składnikach, które nie przenikną do łożyska i nie zadziałają szkodliwie na rozwijający się płód. Wyciągi z roślin, masła, oleje to substancje, które mocno odżywiają skórę i jednocześnie są bezpieczne dla dziecka.

W tym czasie lepiej odstawić kosmetyki zawierające substancje aktywne takie jak pochodne witaminy A (retinoidy), kwasy, parabeny. Niewskazane są też niektóre zabiegi w gabinetach medycyny estetycznej np. te, które zakładają wykorzystanie kwasów czy innych wysoko stężonych substancji.

5. Zrezygnuj z używek

Bezwzględnie zabronione w ciąży są wszelkie używki takie jak alkohol czy papierosy. Najlepiej zrezygnować z nich długo przed rozpoczęciem starań o dziecko, by oczyścić organizm z toksyn, zanim zacznie rozwijać się w nim płód.

Warto także ograniczyć kawę i napoje zawierające kofeinę. W ciąży kawa nie jest zabroniona, ale wskazane jest ograniczenie jej ilości. Dla mam, które cenią smak małej czarnej albo lubią rytuał picia kawy polecane są kawy zbożowe albo bezkofeinowe.

