5 sposobów na wzmocnienie odporności dziecka

Małe dzieci nieustannie łapią infekcje. Jest to normalny proces, który wynika z kształtowania się ich układów odpornościowych. Rodzice jednak martwią się, że dzieci są ciągle przeziębione albo chorą i chcą zrobić wszystko, by maluchy cieszyły się zdrowiem i dobrą formą. Czy można jakoś zapobiec infekcjom? Okazuje się, że tak i że rodzice mogą zrobić w tej kwestii naprawdę dużo.

Jak kształtuje się układ odpornościowy?

Układ odpornościowy dzieci kształtuje się od pierwszych dni życia. Przyjmuje się, że kluczowe dla jego rozwoju są pierwsze trzy lata. Wpływ na to, czy dziecko będzie odporne i jak silna będzie jego bariera ochronna, ma wiele czynników. Należą do nich m.in. geny, ale też i czynniki środowiskowe – miejsce, w którym dorasta maluch, warunki, w jakich żyje, a także dieta i sposób odżywiania.

Układ immunologiczny kształtuje się przez lata, a wszystkie infekcje i choroby zostawiają na nim swój ślad. Nie znaczy to jednak, że trzeba trzymać dziecko pod kloszem i chronić je ze wszystkich sił przed światem. To nie tylko nie pomoże, ale wręcz może zaszkodzić. Aby układ immunologiczny działał prawidłowo, dziecko musi stykać się z wirusami i drobnoustrojami, bo to niezbędne, by organizm nauczył się je rozpoznawać i zwalczać.

Jak wzmocnić odporność malucha?

W celu wzmocnienia funkcjonowania organizmu dziecka, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad. Należą do nich m.in. zdrowa dieta, ruch, suplementacja witaminą D, właściwe warunki w domu i nieprzegrzewanie dziecka.

1. Dieta to podstawa

Podstawą rozwoju dziecka jest zbilansowana i zrównoważona dieta. Tylko dostarczając wszystkie składniki odżywcze, jesteśmy w stanie zapewnić organizmowi malucha zdrowy rozwój.

W diecie dziecka nie powinno zabraknąć produktów wzmacniających naturalną odporność. Należą do nich warzywa i owoce, rośliny strączkowe, ryby, chude mięso, ale też produkty z pełnego ziarna, nabiał, produkty mleczne oraz jaja. Dostarczenie odpowiednich dawek błonnika i witamin warunkuje dobrą kondycję organizmu i wspiera procesy odpornościowe. Warto zawrzeć w diecie także naturalne probiotyki takie jak kiszonki czy jogurty naturalne.

2. Ruch na powietrzu

Codzienne spacery i aktywność na świeżym powietrzu dotleniają organizm i uodparniają go na działanie czynników zewnętrznych. Z dziećmi trzeba wychodzić każdego dnia, niezależnie od warunków pogodowych. Jedynymi wskazaniami do zostania w domu są ulewne deszcze czy mróz przekraczający 10 stopni Celsjusza.

Na powietrzu oczyszczają się błony śluzowe, co stanowi naturalną profilaktykę kataru. Krew krąży szybciej, układ trawienny pracuje wydajniej, a mózg się dotlenia. Ruch to zdrowie i dzieci, które często biegają po powietrzu są odporniejsze od tych, które większość czasu spędzają zamknięte w domach.

3. Suplementacja witaminą D

W Polsce pediatrzy zalecają, by każde dziecko suplementowało witaminę D. Jej ilość uzależniona jest od wieku dziecka. Należy to robić przez cały rok, chyba że maluch w lato całe dnie biega po dworze – wtedy pediatra może zdecydować o tymczasowym odstawieniu witaminy D.

4. Właściwe warunki w domu

Do dobrej odporności przyczyniają się także warunki panujące w domu. Nie powinno w nim być ani nadmiernej wilgoci ani zbyt wysokiej temperatury. Zaleca się, by temperatura w pokoju dziecka wynosiła 20-22 stopnie Celsjusza, a w sypialni 18-20 stopni. Odpowiednią wilgotnością powietrza jest natomiast 40-45 procent.

Ma to ogromne znaczenie, ponieważ zbyt wysokie temperatury wysuszają śluzówkę, co może stać się przyczyną nawracających katarów i infekcji.

5. Nieprzegrzewanie dziecka

Aby dziecko było zdrowe, powinno być ubierane stosownie do temperatury. Przegrzewanie malucha, do czego często rodzice mają tendencje, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dziecko należy ubierać tak jak siebie. Jeśli nam jest ciepło i wychodzimy na spacer w cienkiej kurtce, nie zakładajmy dziecku grubej czapki, szalika i ocieplanej kurtki. Przegrzane i spocone będzie bardziej podatne na infekcje.

