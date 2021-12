Dlaczego dziecko zasypia przy dźwięku suszarki?

Aby niemowlę mogło spać, musi być najedzone, spokojne i... mieć sucho w pieluszce. Nie zawsze jednak zaspokojenie jego potrzeb wystarcza do tego, by mogło dobrze odpoczywać.

Za problem z zasypianiem u maluchów mogą odpowiadać kolki, nadmiar bodźców, zmiana rytmu dnia, problemy z brzuszkiem, skoki rozwojowe czy ząbkowanie. Przyczyn jest wiele, a rodzice nie zawsze wiedzą, dlaczego ich maluch nie chce lub nie może zasnąć. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, które pomagają utulić dzieci do snu. Jednym z nich jest usypianie malucha przy suszarce.

Jak działa szum suszarki?

Szum suszarki działa uspokajająco na niemowlę, ponieważ przypomina mu środowisko, z jakim miał do czynienia w brzuchu mamy. Szum wód płodowych towarzyszy mu przez całą ciążę, dlatego jest to dla niego zupełnie normalny dźwięk, który zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

Suszarka (a także odkurzacz czy popularne zabawki szumiące), działają wyciszająco i ułatwiają zasypianie maluchom. Pomagają im się uspokoić, co widać po tętnie, które przy kojących i cichych dźwiękach szybko spada.

Co słyszy dziecko w brzuchu?

Od 4. miesiąca ciąży dziecko słyszy wszystkie dźwięki, które dobiegają do niego z zewnątrz. Są one oczywiście przefiltrowane przez szum wód płodowych oraz krwi pępowinowej.

W późniejszych okresach ciąży, gdy dziecko jest większe, mamy mogą ławo zaobserwować jego reakcje na nagłe czy głośne dźwięki. Maluch zaczyna szybko się ruszać albo przekręcać lub kopać, czym pokazuje swoje zaniepokojenie. Jeśli nie wyczuwa zdenerwowania mamy, za moment się uspokaja.

Jak działa suszarka?

Suszarka do włosów działa:

uspokajająco

wyciszająco

kojąco

ułatwia zasypianie

obniża tętno

Kiedy suszarka może okazać się pomocna?

O cudownym działaniu suszarki do włosów czy odkurzacza przekonali się głównie rodzice dzieci kolkowych. Silne bóle brzucha, które mogą występować u części niemowląt do 3. miesiąca życia, są związane z niedojrzałością układu pokarmowego. Najczęściej mijają samoistnie, gdy układ pokarmowy dojrzeje.

W czasie trudnych 3 miesięcy życia rodzice chcą zrobić wszystko, by ulżyć maluchowi w bólu. Sięgają nie tylko po masaże i ciepłe okłady na brzuszek, ale także po... suszarkę do włosów. Bo połączenie delikatnego masażu brzucha przy szumie suszarki może pomóc dziecku się uspokoić i zasnąć.

Jak często można korzystać z suszarki?

Lepiej nie nadużywać tego sposobu do usypiania malucha, by dziecko zbytnio nie przyzwyczaiło się do jego dźwięku. Dobrze też jest wyłączyć suszarkę, gdy tylko maluch zaśnie – jeśli przyzwyczai się spać przy szumie, będzie się wybudzał, gdy tylko suszarka się wyłączy.

Warto też pamiętać, że suszarka nie powinna znajdować się zbyt blisko dziecka, by emitowany dźwięk nie był zbyt głośny. Obecnie można skorzystać również z aplikacji, które emitują biały szum. Są one proste w obsłudze i działają bardzo cicho, ale telefon z włączoną aplikacją również nie powinien znajdować się przy główce dziecka.

Co jeszcze uspokaja niemowlę?

Podobny efekt jak szum suszarki, można uzyskać, włączając:

odkurzacz

okap kuchenny

oczyszczacz powietrza (jeśli szumi)

dźwięk szumu deszczu

dźwięk szumiącego lasu

dźwięk szumiącego morza

Dobrze jednak jest nie przyzwyczajać dzieci do zasypiania przy takich dźwiękach, bo później mogą mieć problem z zaśnięciem w ciszy. Okazjonalne sięganie po takie sposoby może pomóc wyciszyć i uspokoić dziecko w trudnych sytuacjach, np. w przypadku ząbkowania czy bólu brzuszka. Warto jednak pamiętać, żeby nigdy źródło dźwięku nie znajdowało się przy łóżeczku malucha.

