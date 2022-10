Domowe sposoby na ból brzucha. Co pomaga na ból żołądka i ból brzucha?

Bóle brzucha mogą mieć różne natężenie i różne podłoże. Te najbardziej typowe spowodowane są zatruciami pokarmowymi, nieżytami jelitowo-żołądkowymi lub bólami menstruacyjnymi. Najczęściej mijają po zastosowaniu łagodzących, domowych sposobów. Ból brzucha może jednak sygnalizować też poważniejsze schorzenia, np. zapalenie żołądka, niedrożność jelit, problemy z pęcherzykiem żółciowym. Jeśli ból nie mija po zastosowaniu domowych sposobów lub towarzyszą mu inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Dlaczego boli brzuch?

Ból brzucha często jest spowodowany skurczami mięśni. Powodują one dolegliwości bólowe i utrudniają codzienne funkcjonowanie. Wywołują je wirusy, zbyt ciężkostrawne produkty albo... stres. Jest wiele przyczyn bólu brzucha, ale nie należy ich lekceważyć, bo ból mogą wywoływać zarówno niegroźne powody, jak i stany zapalne lub poważne choroby.

Przyczyny bólu brzucha

Ból brzucha może oznaczać ból żołądka, spowodowany zjedzeniem zbyt ciężkostrawnych produktów. W takiej sytuacji przyczyny bólu żołądka można łatwo wyeliminować, dbając o to, by w naszym jadłospisie nie pojawiały się produkty bogate w tłuszcze czy węglowodany. Dieta lekkostrawna i wspomaganie się ziołami na trawienie pozwalają dość szybko pozbyć się problemu.

Jeśli dolegliwości żołądkowe nie mijają, a ból kwalifikujemy jako bardzo silny, jego przyczyna może tkwić gdzie indziej. Ostry ból żołądka może sygnalizować zapalenie błony śluzowej żołądka lub zapalenie dwunastnicy. W takiej sytuacji oprócz dolegliwości bólowych często pojawia się uczucie pełności, mogą wystąpić także problemy z wypróżnianiem. Najlepiej jest udać się do lekarza, który zaleci odpowiednie badania, dietę lekkostrawną oraz leki, które normalizują wydzielanie soków żołądkowych. Dobrze jest też włączyć na stałe do diety siemię lniane, które powleka żołądek, tworząc na nim warstwę ochronną, a także zioła (np. napary z kopru włoskiego, dziurawca czy mięty pieprzowej), które pozwalają zwalczyć inne dolegliwości takie jak wzdęcia czy zgaga.

Przyczyn bólu brzucha może być jednak więcej. Bóle brzucha mogą oznaczać zatrucie pokarmowe czy zatrucie rotawirusem. W takim wypadku najlepiej jest zrezygnować z przyjmowania pokarmów stałych na rzecz herbatek ziołowych, które ukoją podrażniony żołądek. Dobrze sprawdzi się rumianek, który jest naturalnym lekiem na żołądek.

Ból brzucha może pojawić się w czasie menstruacji i wtedy warto sięgać po napary działające rozkurczowo. Rozluźniają one mięśnie i zmniejszają ból brzucha. Rumianek, melisa, niepokalanek mnisi czy krwawnik przyniosą ulgę kobietom zmagającym się z silnym bólem w czasie menstruacji.

Bardzo silny ból brzucha, któremu towarzyszą wymioty, złe samopoczucie czy gorączka, może oznaczać poważniejsze dolegliwości, które wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem. Silny ból może oznaczać ostre zapalenie trzustki lub przewlekłe zapalenie trzustki, zapalenie wyrostka robaczkowego czy zapalenie woreczka żółciowego. Konieczne jest jak najszybsze wykonanie badania USG brzucha, które pozwoli ocenić, jakie są przyczyny bólu.

Ból i skurcze żołądka ze stresu

Osoby wrażliwe, podatne na stres, mogą odczuwać ból żołądka w sytuacjach, które kosztują je dużo emocji. Egzamin na studiach, egzamin na prawo jazdy, rozmowa kwalifikacyjna w pracy to przykłady niektórych wydarzeń, które mogą stanowić jedne z przyczyn bólu żołądka. Dolegliwościom bólowym często towarzyszą inne objawy takie jak biegunka, pieczenie w nadbrzuszu, brak apetytu, zawroty głowy.

W takiej sytuacji najlepiej jest spróbować utrzymać nerwy na wodzy i opanować emocje. Bóle żołądka miną, gdy przestaniemy się denerwować. Doraźnie pomóc mogą delikatne masaże brzucha, napary ziołowe o działaniu uspokajającym i rozkurczowym (np. melisa czy mięsa). Aby nie drażnić żołądka, lepiej nie jeść żadnych dużych i ciężkostrawnych posiłków.

Jeśli domowe sposoby na ból żołądka nie pomagają, a dolegliwości nasilają się w wielu sytuacjach generujących stres, warto udać się do lekarza. Być może przyczyną jest nerwica, która wymaga leczenia.

Ból żołądka w ciąży

Wiele ciężarnych w pierwszych tygodniach ciąży cierpi na mdłości i problemy żołądkowe. Spowodowane są wzrastającym poziomem hormonu beta hCG, który normuje się dopiero pod koniec pierwszego trymestru ciąży. Mdłościom może towarzyszyć także ból żołądka. Dobrze jest łagodzić doraźnie dolegliwości, pijąc herbaty ziołowe i dbając o to, by nie mieć pustego żołądka. Drobne przekąski (garść migdałów, krakersy) mogą zapobiec falom mdłości oraz bólom żołądka. Jeśli dolegliwości są bardzo silne, należy udać się do lekarza.

W ciąży nie należy pamiętać, by nie stosować ziół, które mają właściwości rozkurczające. Na bolący brzuch nie należy pić krwawnika pospolitego, kopru włoskiego, anyżu, piołunu czy kozieradki. Bezpieczne za to są czystek, rumianek czy melisa.

Dlaczego boli żołądek po jedzeniu?

Ból żołądka po jedzeniu może być efektem złego odżywiania. Zbyt tłuste i ciężkostrawne produkty, pełne tłuszczów typu trans czy cukru, mogą wywołać takie objawy. W takiej sytuacji należy po prostu zmienić nawyki żywieniowe, by pozbyć się dolegliwości i problemów trawiennych.

Jeśli ból jest piekący i pojawia się w nadbrzuszu, może sygnalizować również refluks żołądkowo-przełykowy, którego objawem jest zgaga. Konieczna jest zmiana diety, a nierzadko i włączenie leków, które zobojętniają kwasy żołądkowe. Dobre efekty przynosi picie siemienia lnianego na czczo, bogatego w kwasy Omega i tworzącego warstwę ochronną na błonie śluzowej żołądka.

Ciągłe burczenie w brzuchu

Bulgotanie i burczenie w brzuchu wprawiają nas w zakłopotanie, choć nie mamy na nie wpływu. Może wynikać ze zbyt intensywnej pracy jelit, spowodowanej jedzeniem tłustych potraw lub alergiami pokarmowymi. Zdarza się, że burczenie w brzuchu jest spowodowane zapaleniem żołądka czy nadwrażliwością jelita grubego. Jeśli objawy są bardzo intensywne, trzeba wykonać badania, by sprawdzić, jaka jest przyczyna choroby.

Burczenie w brzuchu i luźne stolce

Bóle brzucha i biegunki mogą oznaczać zaburzenia żołądkowo-jelitowe, których przyczyną jest nietolerancja pokarmowa. Bardzo często objawy pojawiają się po spożyciu produktów mlecznych, które zawierają laktozę. Wiele osób dorosłych nie potrafi poradzić sobie z jej trawieniem, co wywołuje bóle brzucha, skurcze jelit oraz częste wypróżnienia. Warto wykonać testy alergiczne i sprawdzić, jakie pokarmy odpowiadają za nasze dolegliwości. Wykluczenie ich z diety może znacznie poprawić komfort funkcjonowania i sprawić, że nieprzyjemne objawy znikną.

Ból żołądka po alkoholu – czego może być objawem?

Gdy boli żołądek po spożyciu napojów alkoholowych, oznacza to, że alkohol go podrażnił i wystąpił stan zapalny w obrębie żołądka. W takiej sytuacji najlepiej jest oczywiście zrezygnować ze spożywania napojów alkoholowych i zadbać o to, by nie drażnić żołądka. Napary z rumianku czy mięty pieprzowej, siemię lniane, kasza jaglana to produkty, które mogą pomóc poradzić sobie z bólem i ukoić podrażniony żołądek. W dalszej mierze dieta lekkostrawna, częste nawadnianie organizmu i wykluczenie z codziennego jadłospisu potraw ciężkostrawnych, słodyczy czy słonych przekąsek, mogą przynieść pozytywne efekty.

Ból brzucha u dzieci

U dzieci bóle brzucha mogą oznaczać nietolerancje pokarmowe, ale również zatrucia pokarmowe. Jeśli dziecko nie ma humoru ani apetytu, warto podać mu łagodny rumianek czy miętę i nie zachęcać na siłę do jedzenia. W przypadku zatrucia pokarmowego najlepiej jest przeczekać najgorszy okres biegunek czy wymiotów, podawać duże ilości płynów (wody lub herbatek ziołowych), a następnie włączyć lekkie i pożywne zupy, które nie podrażnią żołądka. Krupnik, lekki rosołek czy marchwianka to przykładu posiłków, które można podać maluchowi przy bólu brzucha. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z pediatrą.

Kiedy stosować domowe sposoby na ból żołądka?

Domowe sposoby na ból żołądka i brzucha sprawdzą się w przypadku zatruć pokarmowych, niestrawności czy dolegliwości wywołanych menstruacją. Jeśli objawy nie są bardzo silne, a bólowi nie towarzyszy gorączka czy inne dolegliwości, możemy sięgnąć po domowe metody łagodzenia bólu brzucha.

Domowe sposoby na ból brzucha

Aby pozbyć się bólu brzucha, warto sięgnąć po napary ziołowe, które rozluźniają mięśnie gładkie, łagodzą podrażniony układ trawienny, a także działają przeciwwymiotnie i przeciwbiegunkowo. Sposobami na pozbycie się dolegliwości bólowych są również ciepłe okłady, masaże, ciepłe kąpiele. Z jakich metod warto korzystać i w jakich sytuacjach po nie sięgać? Przyjrzyjmy się im bliżej.

1. Napary ziołowe

Herbatki ziołowe mogą skutecznie pomóc uporać się z bólem brzucha wywołanym niestrawnością lub nieżytem żołądkowo-jelitowym. Napar z mięty pieprzowej, herbatka z rumianku, kopru włoskiego lub dziurawca to zioła, które dobrze wpływają na perystaltykę jelit, działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Dodatkowo pomagają zwalczyć bolesne skurcze jelit oraz nudności i wymioty.

Warto po nie sięgać w przypadku biegunek różnego pochodzenia lub zatruć. Mogą pomóc także uspokoić żołądek, gdy cierpimy na wymioty. Herbatkę z kopru włoskiego lub rumianku poleca się zaś niemowlętom, które cierpią z powodu dolegliwości bólowych spowodowanych niedojrzałym układem pokarmowym.

2. Ciepłe okłady

Ciepłe okłady na brzuch (np. w formie termoforu czy zwyczajnie rozgrzanej na kaloryferze bawełnianej ściereczki lub pieluszki) mogą zadziałać łagodząco na żołądek. Warto je stosować zwłaszcza przy bolesnych menstruacjach, które powodują silne skurcze.

Warto jednak pamiętać, że okład nie powinien być zbyt gorący, by nie poparzyć skóry. Wystarczy delikatnie ciepły termofor lub ściereczka, by rozluźniać mięśnie.

3. Ciepła kąpiel

Ciepła kąpiel lub prysznic także pomóc zwalczyć ból brzucha. Woda działa rozluźniająco i przeciwbólowo, dlatego może przynieść ulgę w przypadku bólu brzucha. W czasie miesiączki jednak nieskazane są kąpiele, zdecydowanie lepiej delikatnie pomasować brzuch ciepłą wodą z prysznica.

4. Delikatny masaż

Masaż brzucha to kolejny dobry sposób na ból. Wystarczy delikatnie masować brzuch zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To pomoże pozbyć się pęcherzyków zalegających w jelitach i usprawni wydalanie kału. Taki masaż poleca się zwłaszcza dzieciom, w tym niemowlętom, które często cierpią z powodu zaparć.

5. Lekkostrawna dieta

Dobrym sposobem na bóle brzucha jest także lekkostrawna dieta zawierają produkty, które nie obciążają układu trawiennego. Warto zrezygnować z surowych warzyw, owoców i soków, a w zamian za to spożywać potrawy gotowane i lekkostrawne. Dobrym wyborem są lekkie zupy, np. marchwianka, krupnik czy delikatny rosół, które dobrze rozgrzewają i pomagają zwalczyć bóle brzucha.

W czasie zatrucia pokarmowego lub biegunki trzeba też pamiętać o nawadnianiu organizmu. Spożywanie 2 litrów wody mineralnej albo sięganie po lekkie herbatki ziołowe zamiast słodkich napojów czy soków, może także pozytywnie zadziałać na brzuch i wspomóc powrót do zdrowia.

