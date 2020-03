Koronawirus. Czy można zarazić się jedynie drogą kropelkową?

W nocy z wtorku na środę (03/04.03) pojawiły się dodatnie wyniki pierwszego pacjenta – potwierdzono zachorowanie na koronawirusa w Polsce. Informację przekazał na porannej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Czy zarazić się można jedynie drogą kropelkową? – Oczywiście nie. Znaleziono wirusa i w moczu, i w kale. Musimy szczególnie uważać w toaletach i toaletach publicznych, by zachować maksimum higieny wokół siebie – odpowiedział Piotr Gryglas, dr nauk medycznych, internista, kardiolog. Obejrzyj materiał wideo:

Odkrycia, które dotyczą ogólnie chorób zakaźnych, w tym grypy, zostały opublikowane pod koniec grudnia, tuż przed niedawną epidemią koronawirusa w Wuhan w Chinach, ale autorzy badania twierdzą, że jego wyniki miałyby zastosowanie do każdej takiej choroby i są istotne dla obecnej walki z koronawirusem.

Naukowcy zidentyfikowali 120 lotnisk, które mają największy wpływ na rozprzestrzenianie się chorób, i stwierdzili, że niekoniecznie są to lotniska o największym ruchu. Na przykład lotniska w Tokio i Honolulu, które mają duży wpływ ze względu na ich lokalizację. Chociaż zajmują odpowiednio 46. i 117. miejsce pod względem ogólnego ruchu, mogą znacznie przyczynić się do rozprzestrzeniania się chorób, ponieważ mają bezpośrednie połączenia z jednymi z największych węzłów lotniczych na świecie, mają bezpośrednie loty międzynarodowe na dalekie odległości. Okazało się, że dla każdego wybuchu choroby zidentyfikowanie 10 lotnisk z tej listy, które są najbliżej miejsca wybuchu epidemii, i skoncentrowanie edukacji na myciu rąk na tych 10 okazało się najskuteczniejszym sposobem ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

Badanie oparte na modelowaniu epidemiologicznym i symulacjach opartych na danych pojawia się w czasopiśmie Risk Analysis.

Na podstawie danych z poprzednich badań przeprowadzonych przez różne grupy, w tym American Society for Microbiology, zespół szacuje, że średnio tylko około 20 procent osób na lotniskach ma czyste ręce – co oznacza, że ​​były myte mydłem i wodą przez co najmniej 15 sekund, w ciągu ostatniej godziny. Pozostałe 80 procent potencjalnie zanieczyszcza wszystko, czego dotykają, wszelkimi zarazkami, które mogą nosić na dłoniach, w tym podłokietniki, fotele, wszelkiego rodzaju poręcze i blaty.

Naukowcy odkryli, że poprawienie higieny rąk na wszystkich lotniskach na świecie w celu trzykrotnego zwiększenia tej liczby, tak aby 60 procent podróżnych posiadających czyste ręce w danym momencie miałoby największy wpływ, potencjalnie spowalniając rozprzestrzenianie się chorób globalnych o prawie 70 procent. Wdrożenie takich środków na tak wielu lotniskach i osiągnięcie tak wysokiego poziomu zgodności może być niepraktyczne, ale nowe badanie sugeruje, że znaczące ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób można nadal osiągnąć poprzez wybranie 10 najbardziej znaczących portów lotniczych w oparciu o początkową lokalizację epidemii wirusowa. Naukowcy szacują, że skoncentrowanie się na myciu rąk na tych 10 lotniskach może potencjalnie spowolnić rozprzestrzenianie się choroby nawet o 37 procent.

Naukowcy doszli do tych szacunków przy użyciu szczegółowych symulacji epidemiologicznych, które obejmowały dane dotyczące lotów na całym świecie, w tym czas trwania, odległość i połączenia; szacunkowe czasy oczekiwania na lotniskach; oraz badania typowych wskaźników interakcji ludzi z różnymi elementami otoczenia i innymi ludźmi.

