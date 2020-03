Morawiecki zaprasza opozycję na spotkanie ws. koronawirusa. „Pokażę, jak realizujemy najlepsze praktyki”

Mateusz Morawiecki w środę 4 marca wieczorem był gościem na antenie Polsat News. Premier był pytany o najnowsze działania rządu w walce z epidemią koronawirusa. Premier zapewniał, że Polska jest właściwie przygotowana na przypadki zakażeń, o czym ma świadczyć „książkowe, modelowe” przyjęcie pierwszego pacjenta z koronawirusem w Polsce. – W związku z tym nie ma się czego obawiać – podkreślał Morawiecki

– Chcemy te ogniska zakażeń, jak już będą się pojawiały - niestety, jak już mówimy od samego początku - w różnych miejscach Polski, żeby były możliwe odizolowane. Żeby nie rozprzestrzeniał się na cały kraj – mówił szef rządu na antenie Polsat News. – Trudno przewidzieć skalę, ponieważ to wirus zupełnie nowej natury i nie wiemy do końca, jak on będzie się zachowywał. Liczymy na to, jak mówią specjaliści, eksperci, że wraz z nadejściem cieplejszych dni on będzie się czuł coraz gorzej, czyli my będziemy czuć się coraz lepiej – podkreślał.

Premier wyraził ubolewanie, że niektóre firmy wykorzystują epidemię i gwałtownie podnoszą ceny niektórych produktów medycznych. W tej sytuacji produkcją płynu dezynfekcyjnego mają zająć się spółki skarbu państwa, m.in. PKN Orlen – Poprosiłem o realizację bardzo dużego zlecenia - przygotowania płynu dezynfekcyjnego. Przygotowujemy milion litrów. Będziemy go dystrybuować do wszystkich szkół. Państwo za to zapłaci, bo przeznaczyłem odpowiednią pulę pieniędzy na walkę z koronawirusem, walkę z epidemią. – powiedział Morawiecki. – Nie można żerować na tej sytuacji – dodał.

Rozmowy w sprawie koronawirusa i zaproszenie dla opozycji

W sprawie koronawirusa premier przeprowadził też rozmowy na arenie miedzynarodowej. – Ustaliliśmy z Przewodniczącym Rady Europejskiej o przeznaczeniu dodatkowych środków dla państw dotkniętych koronawirusem – powiedział Morawiecki. – Dziś byłem w Pradze na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Ustawa w sprawie epidemii spotkała się z uznaniem Grupy – dodał.

Premier poinformował również, że zaprosił liderów partii opozycyjnych do wzięcia udziału w spotkaniu na temat koronawirusa. – Zapraszam liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych na spotkanie z udziałem m. in. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz ministra Michała Dworczyka. Jutro chcę im bardzo dokładnie przedstawić przebieg naszej dzisiejszej dyskusji na sztabie kryzysowych i chcę pokazać, w jaki sposób realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki w walce z koronawirusem.

