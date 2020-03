Czy koronawirus może rozprzestrzeniać się przez banknoty i monety?

Choć COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową, należy zwrócić szczególną ostrożność wobec przedmiotów, którymi się otaczamy. Dotyczy to m.in. telefonów komórkowych, blatów oraz klamek. Dezynfekcja takich powierzchni pomoże zwiększyć poziom higieny i zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Koronawirus a banknoty

Według nowych zaleceń rządu chińskiego, środki pieniężne otrzymane w banku muszą zostać wysterylizowane przed przekazaniem klientom, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Jest to jednak zalecenie jedynie w Chinach – tam, gdzie zakażonych osób jest najwięcej. Mimo to wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na banknoty przekazywane z ręki do ręki. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecił, że po kontakcie z banknotami powinniśmy umyć ręce. Dodał także, że najlepiej ograniczyć się do korzystania z płatności zbliżeniowych. Korzystanie z kart zbliżeniowych może zminimalizować ryzyko związane z obsługą gotówki. Po ich użyciu również zaleca się myć ręce – nawet jeśli korzystamy z nich tylko my.

Jak dezynfekować gotówkę?

Chińskie banki odkażają banknotyza pomocą wysokiej temperatury lub ultrafioletu. Następnie przechowują je od 7 do 14 dni, zanim ponownie trafią do obiegu. Niektóre banknoty zebrane w regionach dotkniętych wirusem, m.in. szpitalach, autobusach i targowiskach, mogą być niszczone. Odkażane są również guziki w windach, klamki drzwi i inne często dotykane powierzchnie.

