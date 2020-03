Wielka Brytania. Rekordowy wzrost nowych zgonów z powodu koronawirusa

To kolejny dobowy rekord liczby zgonów w Wielkiej Brytanii. Czwartek był pierwszym dniem od początku epidemii, w którym zmarło więcej niż 100 osób w ciągu 24 godzin. Spośród 181 nowych zgonów najwięcej - 164 - zanotowano w Anglii, a następnie w Szkocji - osiem, Walii - sześć, zaś w Irlandii Północnej - trzy. Jeśli chodzi o łączny dotychczasowy bilans epidemii, to najwięcej - 679 - osób zmarło w Anglii, w tym co najmniej 155 w Londynie, w Walii - 34, w Szkocji - 33, zaś w Irlandii Północnej - 13.

Jak podało ministerstwo zdrowia, w całym kraju na obecność koronawirusa przebadano dotychczas 113 777 osób, z czego 14 579 testów przyniosło wynik pozytywy. Podany bilans zakażonych jest aktualny na godz. 9 rano w piątek, zaś zmarłych - na godz. 17 w czwartek. Wielka Brytania zajmuje siódme miejsce na świecie zarówno pod względem zakażeń koronawirusem, jak i liczby zgonów przez niego spowodowanych.

Premier i minister z koronawirusem

W piątek 27 marca media na całym świecie obiegła informacja o tym, że Boris Johnson jest zakażony koronawirusem. Nie jest to jedyny członek rządu, u którego zdiagnozowano COVID-19. Pozytywny wynik testu uzyskał Matt Hancock, czyli brytyjski sekretarz zdrowia. 41-latek przebywa obecnie w kwarantannie domowej. – Na szczęście dla mnie dotychczasowe objawy są bardzo łagodne, więc mogę kontynuować pracę, która przyspiesza reakcję Wielkiej Brytanii (na epidemię koronawirusa – przyp.red). – powiedział minister. – Będę nadal robić wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić naszej służbie zdrowia wsparcie, którego potrzebuje. Będę to robił stąd, ale nie mniej chętnie – zadeklarował.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński