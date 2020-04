NA ŻYWO: Koronawirus szaleje w USA i Europie. Najnowsze informacje z Polski i ze świata

Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ciągu doby zmarło blisko 2 tys. osób, a liczba zgonów z powodu COVID-19 w samym tylko Nowym Jorku przekroczyła tę w Chinach. W Polsce diagnozowanych jest po ponad 400 nowych przypadków koronawirusa na dobę.

Śledzimy na bieżąco sytuację w kraju i na świecie i relacjonujemy ją dla państwa.