Jak dbać o aktywność całej rodziny w małym mieszkaniu?

Wspólne ćwiczenia dla całej rodziny

Aby ćwiczyć, wystarczy wygospodarować w mieszkaniu niewielki skrawek podłogi. Do tego przyda się mata, której brak można z powodzeniem zastąpić np. kocem. Dodatkowo warto przebrać się w luźne ubranie. Osoby początkujące, które nie wiedzą, jak ćwiczyć, mogą znaleźć trening online, czyli ćwiczenia prowadzone przez profesjonalnego trenera w sieci. Obecnie w internecie jest wiele treningów, które dostępne są za darmo (często prowadzone są także na żywo), a jeśli chce się zaktywizować także dziecko, warto znaleźć te, które przeznaczone są do wspólnych ćwiczeń rodziców z maluchami. Obawiasz się, że nawet o ten skrawek podłogi będzie trudno? Są także zestawy ćwiczeń, które można wykonywać na łóżku, kanapie lub krześle. Dlatego, jeśli chcecie ćwiczyć wspólnie i regularnie w małym mieszkaniu, wystarczy poszukać takich treningów on-line – niewielka przestrzeń nie stanowi żadnego problemu.

Wymyślcie wspólne zabawy ruchowe

Jeśli chcesz zaktywizować ruchowo całą rodzinę, warto wypróbować zabawy, które będą nie tylko dostarczały dużo radości, ale także zapewnią odpowiednią dawkę ruchu. W niewielkim mieszkaniu sprawdzi się np. rodzinny wyścig przez tor przeszkód. Pomyślcie wspólnie nad trasą, ustawcie przeszkody (można wykorzystać np. krzesła, ubrania itp.) i sprawdźcie, kto pokona go w najkrótszym czasie. W małym mieszkaniu sprawdzą się także zabawy, które cieszą dzieci również na świeżym powietrzu, w tym między innymi skakanie w gumę, granie w klasy czy przeciąganie liny. Niby drobnostka, a jednak zapewnia minimalną dawkę ruchu.

Ustalcie wspólny cel, nawet niewielki

Czasami trudno się zmotywować do wysiłku fizycznego, dlatego, jeśli cała rodzina będzie miała jeden, wspólny cel sportowy, to będzie łatwiej wam się motywować. W małym mieszkaniu możecie np. wykonywać codziennie przysiady – wystarczy rozpocząć od 10 przysiadów i co dwa dni dodawać kilka kolejnych. Całość spisujcie na ogólnodostępnej kartce przyczepionej np. do lodówki. Wyznaczcie poziomy, za których osiągniecie, dostaniecie konkretną nagrodę – może to być ulubiony deser bądź zakup kolejnej gry planszowej. Chociaż może wydawać się to błahe działanie, to z pewnością da wam dużo frajdy, a także sprawi, że aktywność fizyczna będzie nawykiem, bez względu na ilość posiadanej przestrzeni.

Wspólne sprzątanie to też aktywność fizyczna

Chociaż dzieci nie lubią sprzątać, to jeśli czynność połączy się z tańcem i śpiewem, to z pewnością będzie to aktywność, do której włączy się każdy domownik. A może uda się przy okazji przemycić kilka pajacyków lub przysiadów? Sprzątanie zapewnia dawkę zdrowego ruchu, dlatego warto pamiętać o tej możliwości i łączyć przyjemne z pożytecznym.

Trening wykonany w małym mieszkaniu? Pamiętaj o nagrodzie

Aby zachęcić całą rodzinę do aktywności fizycznej, warto stosować system nagród za wykonany trening. Na początku może być trudno zebrać się z kanapy, dlatego taka zachęta będzie wskazana. Można np. przygotować jakieś fit desery, które wspólnie zjecie, jeśli wykonacie trening. Z pewnością będzie do niego więcej chętnych, jeśli jako posiłek potreningowy będzie to np. ciasto bananowe lub brownie z fasoli.

A jeśli nie macie humoru ani chęci na aktywność fizyczną w małym mieszkaniu?

W małym mieszkaniu czasami trudno o motywację do wykonania treningu. Jeśli aktywność wywołuje płacz i inne, silne emocje, lepiej ją odpuścić. W zamian za to można rozweselić domowników łaskotkami, których chociaż nie można nazwać sportem, to jednak zapewniają tą potrzebną, niewielką dawkę ruchu. A co też ważne – poprawiają humor, który ostatecznie może sprawić, że przyjdzie także chęć na standardowy trening.

Czytaj także:

Home office. Jak nie przytyć w trakcie pracy zdalnej?