7 rzeczy, których powinieneś unikać po zakończeniu epidemii

Pewnego dnia - w zależności od tego, gdzie mieszkasz – być może prędzej, a być może później – nasze miasta ponownie zostaną „otwarte” i będziemy mogli znów rozkoszować się ulubionym drinkiem w barze, smaczną kolacją w eleganckiej restauracji lub koncertem muzyki na żywo, albo zakupami odzieżowymi. Nowa pora roku przyszła, więc i wymiana garderoby się przyda. Każdy z nas już o tym marzy, prawda?

Ale zanim pobiegniesz do centrum handlowego lub odwiedzisz każdego członka rodziny i przyjaciela, pamiętaj o pewnych rzeczach, względem których powinieneś zachować ostrożność. Bądź przygotowany na bezpieczne i zdrowe wyjście z izolacji lub kwarantanny, gdy lokalne władze już wydadzą na to zgodę. Sprawdź poniższą listę rzeczy, których nie powinieneś robić po ponownym otwarciu miasta, abyś mógł bezpiecznie wrócić do normalności.

Tego unikaj po ustaniu epidemii

