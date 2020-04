10 sposobów na utrzymanie życia towarzyskiego podczas izolacji

Wielu z nas musiało odkładać lub odwoływać śluby, przyjęcia urodzinowe, codzienne kolacje i spontaniczne spotkania z bliskimi w tej nowej sytuacji, która stała się nową normą, a która wcale nie jest normalna. Nadal jednak potrzebujemy interakcji społecznych. Służą one nie tylko jako okazja do znalezienia społeczności, która rozumie, co czujemy, ale jest także bardzo potrzebną rozrywką. Bycie w towarzystwie wspiera nasze zdrowie psychiczne, a nawet może zmniejszać ryzyko przedwczesnej śmierci.

Przy odpowiednim zachowaniu bezpieczeństwa zachowaj na dobrym poziomie swoje życie społeczne – i zdrowie – dzięki tym 10 kreatywnym sposobom utrzymywania kontaktu z bliskimi i nawiązywania nowych kontaktów już teraz.

10 sposobów na utrzymanie życia towarzyskiego w czasie epidemii

