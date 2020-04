Czy środki dezynfekujące do rąk inaktywują koronawirusa? Nowa analiza

Środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu stanowią szybką i prostą alternatywę dla mycia rąk – czynności, która nie zawsze jest możliwa. Brakowało jednak twardych dowodów na to, że są one skuteczne przeciwko SARS-CoV-2.

Wyniki nowych testów zostały opublikowane jako przedruk w czasopiśmie Emerging Infectious Diseases.

W przypadku braku szczepionki lub skutecznych leków przeciwwirusowych higiena rąk jest podstawą czynności, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa – zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), wirusa wywołującego COVID-19.

Ludzie z infekcją mogą wykazywać niewiele, jeśli w ogóle, symptomów, ale nadal mogą przenosić wirusa. Wirus rozprzestrzenia się za pomocą kropelek w powietrzu lub na często używanych powierzchniach, takich jak klamki do drzwi.

Dokładne mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund jest bardzo skutecznym sposobem obrony przed szkodliwymi bakteriami i wirusami. Jednak bywają sytuacje, gdy musimy siegnąć po środki dezynfekujące.

Jakie środki zwalczają koronawirusa?

WHO zaleca dwa preparaty dezynfekujące na bazie alkoholu, aby ogólnie zapobiegać rozprzestrzenianiu się patogenów.

Teraz naukowcy z Niemiec i Szwajcarii przetestowali skuteczność środków odkażających w stosunku do SARS-CoV-2.

Pierwszy środek dezynfekujący obejmuje:

etanol – 80% objętościowo



gliceryna (znana również jako glicerol) – 1,45%



nadtlenek wodoru – 0,125%

Drugi środek dezynfekujący obejmuje:

izopropanol (znany również jako 2-propanol lub alkohol izopropylowy) – 75%



gliceryna – 1,45%



nadtlenek wodoru – 0,125%

Badacze wystawiali cząstki wirusa SARS-CoV-2 na każdy preparat przez 30 sekund. Kiedy przetestowali późniejszą zdolność wirusa do infekowania komórek w hodowlach laboratoryjnych, odkryli, że obie mieszaniny inaktywowały wirusa. Zespołem kierował profesor Stephanie Pfänder z Wydziału Wirusologii Molekularnej i Medycznej na Ruhr-Universität Bochum w Niemczech.

Nowe badanie daje aptekom środowiskowym i szpitalnym zielone światło, aby szybko i łatwo tworzyć własne środki dezynfekujące przy użyciu preparatów WHO, mając pewność, że będą skuteczne.

