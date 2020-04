Nadciśnienie tętnicze w obliczu COVID-19 – co zalecają eksperci?

Do tej pory nowy koronawirus, SARS-CoV-2, dotarł na każdy kontynent na Ziemi oprócz Antarktydy. Wywoływana przez niego choroba, COVID-19, doprowadziła do śmierci tysięcy ludzi. Czynniki ryzyka są szczególnie interesujące zarówno dla naukowców, jak i społeczeństwa. W ostatnich tygodniach eksperci medyczni opublikowali setki artykułów analizujących każdy aspekt choroby. Niedawny komentarz, który pojawił się w American Journal of Hypertension, dotyczy nadciśnienia.

Nadciśnienie tętnicze a ryzyko zakażenia wirusem

Ogólnie rzecz biorąc, autorzy dochodzą do wniosku, że na obecnym etapie nie ma jednoznacznych dowodów na to, że leki na nadciśnienie lub ciśnienie krwi zwiększają ryzyko zarażenia się SARS-CoV-2. Podobnie, obecne dowody nie potwierdzają teorii, że osoby z nadciśnieniem częściej doświadczają gorszych objawów COVID-19, gdyby zaraziły się wirusem.

Gorszym czynnikiem w tym przypadku jest wiek osoby, która zazwyczaj doświadcza nadciśnienia. Jak wyjaśniają autorzy ostatniego komentarza: „Nadciśnienie jest niezwykle częste u osób starszych, a te wydają się szczególnie narażone na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 i doświadczanie ciężkich postaci i powikłań COVID-19”.

Czy nadal leczyć się na nadciśnienie?

W obecnej formie oficjalne organy zalecają kontynuowanie leczenia nadciśnienia tętniczego. Na przykład American College of Cardiology i American Heart Association zalecają „kontynuację leczenia u pacjentów, którym obecnie przepisuje się takie środki ze wskazań”. Leki przepisywane na nadciśnienie należą do grupy leków zwanych antagonistami układu RAAS. Autorzy nowego komentarza podsumowują: „Jak dotąd nie ma dowodów na to, że nadciśnienie jest związane z wynikami COVID-19 lub że stosowanie leków na nadciśnienie z grupy RAAS jest szkodliwe, lub korzystne podczas pandemii COVID-19”.

Czytaj także:

Jak leczyć problemy kardiologiczne w dobie pandemii COVID-19?