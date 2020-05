Tajemnicza choroba atakuje dzieci. Jest powiązana z COVID-19

- Wieloukładowy zespół zapalny to jest odmiana choroby, którą w dużym skrócie można nazwać autoagresją. Jest to pobudzenie naszych ludzkich sił odpornościowych, ale to tak silne, że dochodzi do przegrzania układu odporności i zapalenia wielu narządów, np.: zapalenia płuc, niewydolności wątroby, uszkodzenia nerek czy serca – tłumaczy dr Paweł Grzesiowski.

Tajemnicza choroba pojawiła się m.in. w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W Polsce na razie nie potwierdzono żadnego przypadku.

Czym jest choroba Kawasakiego?

Choroba Kawasakiego (do której porównuje się nową, tajemniczą chorobę, atakującą dzieci) jest czasami nazywana zespołem śluzowo-skórnym węzłów chłonnych, ponieważ wpływa również na gruczoły pęczniejące podczas infekcji (węzły chłonne), skórę i błony śluzowe w jamie ustnej, nosie i gardle. Objawy choroby Kawasakiego, takie jak wysoka gorączka i łuszczenie się skóry, mogą być przerażające. Dobrą wiadomością jest to, że choroba jest zazwyczaj uleczalna, a większość dzieci wraca do zdrowia bez poważnych problemów.

Objawy choroby Kawasakiego

Objawy choroby Kawasakiego zwykle pojawiają się w trzech fazach.

1. faza

Objawy pierwszej fazy mogą obejmować:

Gorączkę, która często jest wyższa niż 39° C i trwa dłużej niż trzy dni

Niezwykle zaczerwienione oczy bez zwiększonej wydzieliny

Wysypkę na głównej części ciała i na narządach płciowych

Czerwone, suche, popękane usta i czerwony, spuchnięty język

Opuchniętą, czerwoną skórę na dłoniach i podeszwach stóp

Opuchnięte węzły chłonne na szyi i być może gdzie indziej

Drażliwość.

2. faza

W drugiej fazie choroby u dziecko może rozwinąć się:

Łuszczenie się skóry na dłoniach i stopach, szczególnie na czubkach palców rąk i stóp, często w dużych płatach

Ból stawów

Biegunka

Wymioty



Ból brzucha.

3. faza

W trzeciej fazie choroby objawy powoli ustępują, chyba że pojawią się powikłania. Może minąć nawet osiem tygodni, zanim wszystko wróci do normy.

Kiedy iść do lekarza?

Jeśli twoje dziecko ma gorączkę, która trwa dłużej niż trzy dni, skontaktuj się z lekarzem. Również skonsultuj się z lekarzem dziecka, jeśli ma ono gorączkę wraz z czterema lub więcej z następujących objawów:

Zaczerwienienie w obu oczach

Bardzo czerwony, spuchnięty język

Zaczerwienienie dłoni lub podeszew stóp

Łuszczenie skóry

Wysypka

Obrzęk węzłów chłonnych

Leczenie choroby Kawasaki w ciągu 10 dni od jej rozpoczęcia może znacznie zmniejszyć szanse na trwałe powikłania.

Czytaj także:

Pójdziesz do pracy chory? To tak, jak większość ankietowanych