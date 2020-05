Koronawirus w Polsce. Niskobudżetowa bramka z Politechniki w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu

Jak zapewniają twórcy konstrukcji, zastosowane w niej rozwiązania pozwalają badać z równą dokładnością osoby o różnym wzroście i o różnym stopniu sprawności, także poruszające się na wózku inwalidzkim. Pomiar temperatury ciała trwa ok. 15 sekund, odbywa się bezdotykowo, a wartość pomiaru jest widoczna na wyświetlaczu i – dzięki wifi – pojawia się też w komputerach i aplikacjach na urządzenia elektroniczne w dowolnym miejscu w budynku szpitala.

„Liczymy, że wkrótce po testach w naszym szpitalu bramka trafi do nas na stałe. Z prób przeprowadzonych w laboratoriach Politechniki, w których uczestniczyliśmy, wiemy już, że bramka spełnia swoje funkcje. Nas szczególnie cieszy, że będzie dostosowana do potrzeb takich placówek jak nasza, które leczą małych pacjentów. Nawet komercyjne, bardzo drogie rozwiązania, nie uwzględniają różnic we wzroście badanych osób, nie są też dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Bramka z Politechniki Krakowskiej te potrzeby uwzględnia, jest prosta, niedroga i w pełni funkcjonalna” – mówi cytowana w czwartkowej informacji prasowej Katarzyna Ciemny, kierownik Działu Aparatury Naukowo-Medycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu.

Komercjalizacją rozwiązania zajmie się Centrum Transferu Technologii PK (CTT PK).

Niskobudżetowa bramka z Politechniki

Jak szacuje Wiktor Harmatys, główny konstruktor rozwiązania z Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PK, koszt konstrukcji zaczyna się od ok. 3,5 tys. zł (zależności od stopnia zaawansowania wykorzystanych elementów), podczas gdy komercyjne rozwiązania kosztują nawet kilkadziesiąt tysięcy zł.

„Niskobudżetowa bramka z Politechniki jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone m.in. przez medyków i specjalistów zajmujących się sprzętem medycznym z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Prototyp bramki powstał we współpracy z nimi” – podkreśla prof. Jerzy Sładek, dziekan Wydziału Mechanicznego PK.

PAP – Nauka w Polsce, Beata Kołodziej

