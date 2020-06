Wysokie poziomy kortyzolu związane z większym ryzykiem śmierci z powodu COVID-19

Badanie, opublikowane w The Lancet Diabetes & Endocrinology i finansowane przez National Institute for Health Research (NIHR) i Medical Research Council, obejmowało 535 pacjentów przyjętych do trzech londyńskich szpitali – Charing Cross, Hammersmith i St Mary's – z podejrzeniem COVID-19 między 09 marca a 22 kwietnia 2020 r. Test w COVID-19 i rutynowe badania krwi – w tym pomiar poziomu kortyzolu na początku – przeprowadzono w ciągu 48 godzin od przyjęcia. W okresie badania prawie 27% grupy COVID-19 zmarło w okresie badania w porównaniu z nieco poniżej 7% grupy nieobjętej COVID-19.

Profesor Dhillo i jego zespół mają nadzieję, że ich odkrycia można teraz zweryfikować w badaniu klinicznym na większą skalę.

Kortyzol – co to jest?

Kortyzol jest wytwarzany przez organizm w odpowiedzi na stres, taki jak choroba, wywołując zmiany metabolizmu, czynności serca i układu odpornościowego, aby pomóc naszemu ciału poradzić sobie. Nasz poziom kortyzolu w stanie zdrowym i spoczynkowym wynosi 100-200 nm / L i prawie zero, gdy śpimy.

Kiedy chorzy mają niski poziom kortyzolu, może zagrażać życiu. Nadmierny poziom kortyzolu podczas choroby może być równie niebezpieczny, co prowadzi do zwiększonego ryzyka infekcji i złych wyników.

Wśród pacjentów z COVID-19 osoby z wyjściowym poziomem kortyzolu wynoszącym 744 lub mniej przeżyły średnio przez 36 dni. Średni czas przeżycia pacjentów z poziomem powyżej 744 wynosił zaledwie 15 dni.

