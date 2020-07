Sekcje zwłok ujawniają zaskakujące zmiany sercowe u pacjentów z COVID-19

Naukowcy przedstawiają wyniki szczegółowego badania serc z 22 zgonów potwierdzonych z powodu COVID-19 w czasopiśmie Circulation.

„Zidentyfikowaliśmy kluczowe poważne i mikroskopijne zmiany, które podważają pogląd, że typowe zapalenie mięśnia sercowego występuje w ciężkiej infekcji SARS-CoV-2” – mówi dr n. med. Richard Vander Heide, profesor i dyrektor ds. Badań patologicznych w LSU Health New Orleans Medical School. „Chociaż mechanizm uszkodzenia serca w COVID-19 jest nieznany, proponujemy kilka teorii, które wymagają dalszych badań, które doprowadzą do lepszego zrozumienia i potencjalnych interwencji terapeutycznych”.

Zmiany w sercu w wyniku COVID-19

Zespół patologów LSU Health pod kierownictwem dr Vandera Heide, doświadczonego patologa sercowo-naczyniowego, również stwierdził, że w przeciwieństwie do pierwszego koronawirusa SARS, SARS-CoV-2 nie był obecny w komórkach mięśnia sercowego. Nie było też zamykających się skrzepów krwi w tętnicach wieńcowych.

Ich wcześniej zgłoszone wyniki ujawniły rozproszone uszkodzenie pęcherzyków płucnych (DAD) – uszkodzenie małych przestrzeni powietrznych płuc, w których zachodzi wymiana gazowa – wraz z zakrzepami krwi i krwawieniem w małych naczyniach krwionośnych i naczyniach włosowatych płuc były głównymi przyczynami śmierci.

„Te odkrycia, wraz z poważnie powiększonymi prawymi komorami, mogą wskazywać na ekstremalne obciążenie serca w następstwie ostrej choroby płuc” – dodaje dr Sharon Fox, zastępca dyrektora ds. Badań i rozwoju na Wydziale Patologii w LSU Health New Orleans Medical School.

Poważne obciążenie serca

Sekcja zwłok, uważana za jedną z pierwszych zgłoszonych w USA, została przeprowadzona na 22 pacjentach zmarłych na COVID-19 w University Medical Center w Nowym Orleanie. Większość stanowili Afroamerykanie. Dziesięciu mężczyzn i dwanaście kobiet było w wieku od 44 do 79 lat. Chociaż istniały inne schorzenia, większość miała wysokie ciśnienie krwi, połowa miała cukrzycę typu 2 leczoną insuliną, a około 41% miało otyłość.

Patolodzy LSU Health New Orleans, podobnie jak inni, również stwierdzili infekcję wirusową niektórych komórek wyściółki mniejszych naczyń krwionośnych (śródbłonek). Chociaż na niskim poziomie, może wystarczyć do spowodowania dysfunkcji prowadzącej do śmierci poszczególnych komórek. Pewną rolę mogą również odgrywać skutki tzw. „burzy cytokinowej” (silna nadmierna reakcja komórek układu odpornościowego zwalczających infekcję) związanej z COVID-19.