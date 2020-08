Niepokojące odkrycia: Leczenie COVID-19 może prowadzić do zwiększonej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Jednak badania przeprowadzone przez University of Plymouth i Royal Cornwall Hospital Trust sugerują, że ich zwiększone użycie podczas pandemii może stanowić dodatkowe obciążenie dla prac związanych z oczyszczaniem ścieków.

W artykule opublikowanym w Journal of Antimicrobial Chemotherapy naukowcy twierdzą, że może to prowadzić do podwyższenia poziomu antybiotyków w rzekach lub wodach przybrzeżnych Wielkiej Brytanii, co z kolei może skutkować wzrostem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), w której bakterie stają się oporne na działanie antybiotyków.

Byłoby to szczególnie dotkliwe w przypadku odbioru wód z oczyszczalni ścieków obsługujących duże szpitale lub szpitale ratunkowe „Nightingale”, w których występuje koncentracja pacjentów z COVID-19.

Odkrycia opierają się na doniesieniach, że do 95% pacjentom hospitalizowanym z powodu COVID-19 przepisuje się antybiotyki w ramach ich leczenia, i obawy, że podawanie leków na tak dużą skalę może mieć szersze konsekwencje dla środowiska.

Leczenie koronawirusa a środowisko

Sean Comber, profesor chemii środowiska w Plymouth i główny autor artykułu, powiedział: „COVID-19 miał wpływ na prawie każdy aspekt naszego życia. Jednak to badanie pokazuje, że jego dziedzictwo można będzie odczuć długo po wywołaniu obecnej pandemii. Z naszych wcześniejszych badań wiemy, że znaczące ilości powszechnie przepisywanych leków przechodzą przez prace lecznicze i do naszych ścieków wodnych. Dzięki lepszemu zrozumieniu ich skutków możemy potencjalnie wpływać na przyszłe decyzje dotyczące przepisywania leków podczas pandemii, ale także w sprawie lokalizacji szpitali ratunkowych oraz szerszego zarządzania lekami i odpadami”.

Wytyczne dotyczące COVID-19 wydane przez National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sugerują, że pacjenci z COVID-19 powinni być leczeni doksycykliną i amoksycyliną lub kombinacją innych leków, jeśli podejrzewa się infekcję bakteryjną, ale wstrzymać lub przerwać antybiotyki, jeśli infekcja bakteryjna jest mało prawdopodobna.

Neil Powell, konsultant farmaceutyczny w Royal Cornwall Hospital, powiedział: „Podobnie jak w przypadku innych hospitalizowanych pacjentów w Wielkiej Brytanii i innych krajach, większości naszych pacjentów z objawami COVID przepisano antybiotyki, ponieważ bardzo trudno jest stwierdzić, czy u pacjenta występują objawy COVID, ma infekcję bakteryjną lub nie. Włożyliśmy wiele pracy, aby zidentyfikować pacjentów, u których mało prawdopodobne jest zakażenie bakteryjne komplikujące ich wirusowe zakażenia COVID, próbując zmniejszyć narażenie naszych pacjentów na antybiotyki, a co za tym idzie środowisko”.

Amoksycylinę stosuje się w leczeniu wszystkiego, od zapalenia płuc i infekcji gardła po infekcje skóry i ucha.

