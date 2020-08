Naukowiec: Koronawirus zostanie z nami na zawsze

Sir Mark Walport powiedział, że ludzie będą musieli być szczepieni w regularnych odstępach czasu. Jego komentarz pojawił się po tym, jak szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powiedział, że ma nadzieję, że pandemia ustąpi w ciągu dwóch lat, ponieważ przezwyciężenie grypy hiszpanki zajęło dwa lata.

Wirus łatwo się rozprzestrzenia

Sir Mark powiedział, że większe zagęszczenie populacji i podróżowanie oznaczają, że wirus łatwo się rozprzestrzenia. Powiedział również, że populacja świata jest teraz znacznie większa niż w 1918 roku. Dodał, że aby opanować pandemię, potrzebne byłyby „globalne szczepienia”, ale koronawirus nie byłby chorobą taką jak ospa, „którą można by wyeliminować poprzez szczepienia”.

– Tak więc, podobnie jak w przypadku grypy, ludzie będą potrzebować ponownego szczepienia w regularnych odstępach czasu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO, powiedział, że pokonanie grypy hiszpanki z 1918 r. zajęło dwa lata, a postęp technologiczny może pozwolić światu na powstrzymanie koronawirusa „w krótszym czasie”.

Grypa w 1918 roku zabiła co najmniej 50 milionów ludzi. Do tej pory koronawirus zabił 800 000 osób. Zanotowano prawie 23 miliony infekcji, ale uważa się, że liczba osób, które faktycznie miały wirusa, jest znacznie wyższa z powodu nieodpowiednich testów i bezobjawowych przypadków.

Sir Mark ostrzegł, że „możliwe” jest, że koronawirus znów wymknie się spod kontroli, ale powiedział, że zamiast ogólnej blokady można teraz zastosować bardziej ukierunkowane środki. Sir Mark powiedział również, że martwi się wzrostem liczby przypadków w Europie i innych częściach świata.

Jak chronić się przed koronawirusem?

10. Niepokój jest naturalny

"To normalne i zrozumiałe, że czuje się niepokój, szczególnie jeśli mieszka się w kraju lub żyje się w społeczności, która została dotknięta koronawirusem" - podkreśla WHO. Aby uniknąć paniki, ludzie powinni czerpać informacje ze sprawdzonych źródeł i dyskutować, jak na poziomie lokalnym - w szkole, pracy, miejscu modlitwy - zadbać o wspólne bezpieczeństwo.



9. Duszności – wezwij pomoc

W razie duszności należy wezwać pomoc medyczną, szczegółowo informując o swoim stanie i przebytych ostatnio podróżach.



8. Zasady izolacji w domu

W wielu krajach wobec lżej chorych stosuje się izolację domową. We Włoszech w takich warunkach leczonych jest ponad 50 proc. pacjentów. W takiej sytuacji należy izolować się od innych członków rodziny, także podczas posiłków, korzystać z osobnych talerzy, sztućców i innych przedmiotów codziennego domu.



7. Jeśli zauważysz symptomy, postępuj w ten sposób.

WHO przypomina, by w przypadku zaobserwowania u siebie objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem, postępować zgodnie z wytycznymi i skontaktować się telefonicznie z lekarzem bądź wskazaną w danym kraju jednostką odpowiedzialną za walkę z chorobami zakaźnymi. Polski Główny Inspektor Sanitarny radzi, by osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były we Włoszech, Chinach, Iranie lub innym kraju, gdzie występuje podwyższone zagrożenie koronawirusem, oraz zaobserwowały u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem: bezzwłocznie, telefonicznie powiadomiły stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosiły się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.



6. Osoby po 60-tce i chore są szczególnie narażone

Szczególnie dbać powinny o siebie osoby po 60. roku życia i cierpiące na inne schorzenia takie jak cukrzyca, czy niewydolność sercowo-naczyniowa. W związku z niższą odpornością, są one bowiem bardziej narażone na zakażenie koronawirusem. W niektórych przypadkach wskazane jest podjęcie przez takie osoby dodatkowych środków bezpieczeństwa jak unikanie zatłoczonych miejsc.



5. Kichaj we właściwy sposób

Koronawirus rozchodzi się m.in. drogą kropelkową. Kichając, należy zastawiać usta i nos chusteczką bądź rękawem, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Zużytą chusteczkę higieniczną należy natychmiast wyrzucić do kosza na śmieci, a także umyć ręce.



4. Unikaj podróży, jeśli masz te objawy

Osoby, u których występuje gorączka bądź kaszel, powinny unikać podróży. Jeżeli zaczniemy u siebie obserwować niepokojące symptomy, gdy znajdujemy się w trasie, powinniśmy natychmiast poinformować o tym załogę bądź obsługę.



3. Sięgaj po sprawdzone informacje

Światowa Organizacja Zdrowia przypomina, by wiedzę o koronawirusie czerpać ze sprawdzonych źródeł, takich jak właśnie WHO, krajowe agencje i inspektoraty zajmujące się ochroną zdrowia czy personel medyczny.



2. Czyść powierzchnie, których dotykasz

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać również o regularnym czyszczeniu takich miejsca jak powierzchnia biurka, stół, czy blaty kuchenne.



1. Regularnie myj ręce

Podstawowym zachowaniem, które może pomóc uniknąć zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest regularne mycie rąk mydłem z wodą bądź środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Wirus może być przenoszony przy okazji dotknięcia zakażonych powierzchni lub przez kontakt z osobami chorymi. Dlatego też ważne jest, by myć ręce, ilekroć wracamy z miejsca publicznego, gdzie mieliśmy do czynienia z powierzchniami, których mogły dotykać także inne osoby. GIS radzi, jak powinno to wyglądać. https://twitter.com/GIS_gov/status/1233798670564446216Czytaj także:

