Grypa – fakty, które każdy powinien znać

Grypą można się zakazić przed wystąpieniem objawów. To FAKT

Choroba zaczyna się w momencie wystąpienia pierwszych objawów, ale nosiciel wirusów grypy zakaża już wcześniej.

– Wirusem wywołującym tę chorobę możemy zarażać już na… 6 dni przed tym, kiedy pojawią się u nas jakiekolwiek oznaki choroby, a więc zanim w ogóle będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy chorzy! A także nawet do pięciu dni po ustaniu objawów, takich jak gorączka czy ból gardła – ostrzega epidemiolog Waldemar Ferschke z Medisept.

Warto przy tym wiedzieć, że dzieci średnio dwukrotnie dłużej zarażają grypą niż dorośli.

Nie musisz mieć kontaktu z zakażoną osobą, żeby się zarazić. To FAKT

Wirus grypy przenosi się drogą kropelkową, czyli kiedy ktoś na nas np. kichnie. Chodzi o to, że patogeny wywołujące grypę znajdują się kropelkach śliny i innych wydzielinach z układu oddechowego, które – by skolonizować nowego gospodarza, muszą się dostać do jego błon śluzowych jamy ustnej.

Grypą możemy zakazić się także pośrednio, to znaczy, że wirus najpierw znajdzie się na otaczających nas powierzchniach, np. na klamkach, włącznikach świateł, uchwytach w autobusie, pilocie do telewizora w hotelu, koszykach sklepowe czy telefonach komórkowych. Tych przedmiotów i powierzchni dotykamy rękami, które „zbierają” znajdujące się na nich zarazki. Dlatego tak ważne jest prawidłowe mycie rąk lub ich dezynfekcja.

– Prawdopodobieństwo, że zarazki zostaną przeniesione do organizmu, jest bardzo duże. Aż 80 procent wszystkich infekcji wywoływanych jest przez niedostateczną higienę rąk – tłumaczy lekarz.

Rękami bowiem dotykamy twarzy, posługujemy się nimi podczas jedzenia i w konsekwencji, nie zachowując prawidłowej higieny, otwieramy wirusom drogę do zakażenia.

Wirus grypy najdłużej utrzymuje się na powierzchniach gładkich (do 24 h), podczas gdy na ubraniach tylko 15 minut, a na dłoniach 8 minut. W temperaturze 4 stopni Celsjusza może jednak przeżyć nawet 48 godzin.

Dlatego poza higieną rąk bardzo ważne jest także dbanie o czystość otaczających nas powierzchni.

Grypa to nic innego, jak silniejsze przeziębienie. To MIT

To odrębne choroby, wywoływane przez zupełnie inne wirusy. Grypa to nie jest silniejsze przeziębienie. Jak odróżnić oba zakażenia?

Grypa od zwykłego przeziębienia różni się przede wszystkim tym, że jej objawy – choć podobne – są znacznie silniejsze. Najczęściej także grypa atakuje nas gwałtownie – potrafi dosłownie zwalić z nóg w ciągu godziny, a nie rozwija się jakiś czas, tak jak ma to miejsce w przypadku przeziębienia. Częstym objawem grypy jest również wysoka temperatura wynosząca około 39 stopni Celsjusza. Dodatkowo grypie towarzyszy o wiele gorsze samopoczucie, w tym ogólne osłabienie organizmu, gorączka, brak apetytu, bóle mięśni, stawów, gardła oraz dreszcze.

Dochodzenie do siebie po grypie także zajmuje znacznie więcej czasu niż po zwykłym przeziębieniu – pacjenci przez dłuższy czas uskarżają się na gorsze samopoczucie. Po ustąpieniu najdotkliwszych objawów grypy trzeba sobie dać czas na powrót do normalnej aktywności i bezwzględnie odczekać z aktywnością fizyczną, aż w pełni dojdziemy do sił. W przeciwnym razie może dojść do poważnych powikłań sercowo-naczyniowych.

Brak gorączki nie oznacza, że nie masz grypy. To FAKT

Często powtarzanym mitem jest informacja, że bez gorączki nie ma grypy. Faktycznie wysoka gorączka, która może się utrzymywać przez kilka dni, jest jednym z najbardziej charakterystycznych i najczęstszych objawów grypy. Jednak grypa nie zawsze objawia się w ten sposób! Zdaniem specjalistów nawet 20-30 procent osób może przechodzić grypę bez zewnętrznych oznak choroby!

Grypę leczy się antybiotykiem. To MIT

Grypa jest chorobą wirusową, a antybiotyki zwalczają bakterie – dlatego antybiotyk z wirusem grypy sobie nie poradzi. Jednak bywają sytuacje, że lekarz w czasie grypy zaleci antybiotyk. Dzieje się tak wtedy, gdy choroba doprowadzi do rozwoju kolejnej – tym razem wywołanej przez bakterie. To stosunkowo częste powikłanie grypy, przy czym najczęściej dochodzi do bakteryjnego zapalenia płuc.

Jeśli nie ma choroby bakteryjnej, a choroba nie ma ciężkiego przebiegu, grypę leczy się objawowo, czyli łagodząc dokuczliwe dolegliwości. Konieczne jest przebywanie pacjenta w łóżku i częste picie płynów.

Maseczki zmniejszają ryzyko zarażenia się grypą. To FAKT

Są badania, które wskazują, że maseczki w niewielkim stopniu ograniczają ryzyko zarażenia się grypą.

