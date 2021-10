Koniec z bezpłatnymi testami na COVID-19. Niemcy wprowadzają opłaty do 30 euro

Darmowe szczepionki przeciwko koronawirusowi są teraz dostępne dla wszystkich, więc nie jest już konieczne, aby podatnicy pokrywali koszty testów – tak uzasadnił swoją decyzję rząd federalny.

Niemcy kończą z darmowymi testami na COVID-19

Koniec bezpłatnego testowania obywateli nie dotyczy od razu wszystkich grup ludności. Rząd federalny określił wyjątki w swoim niedawno opublikowanym nowym rozporządzeniu dotyczącym testów na koronawirusa. Co się zmieni, a co zostanie tak jak do tej pory?

Kto będzie mógł nadal korzystać z bezpłatnych testów na obecność koronawirusa?

Osoby, które nie mogą się zaszczepić przeciwko COVID-19 z powodu przeciwwskazań medycznych, kobiety w ciąży oraz dzieci nadal będą mieć prawo do cotygodniowego bezpłatnego szybkiego testu.

Studenci z zagranicy, którzy przebywają w Niemczech na studiach i zostali zaszczepieni szczepionkami nieuznawanymi w Niemczech do 31 grudnia 2021 r. będą mogli poddać się bezpłatnemu badaniu.

Podobnie osoby, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem, także będą mieć nadal prawo do bezpłatnego testu.

„Jednak miliony ludzi w Niemczech nadal nie są zaszczepione i muszą posiadać negatywny wynik testu koronowego, aby móc odwiedzać np. restauracje lub wejść na wydarzenia kulturalne” – pisze w poniedziałek portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ile będą musieli zapłacić?

Ile będą kosztować testy na SARS-CoV-2 w Niemczech?

O cenie testu świadczeniodawcy będą mogli zadecydować sami. Cenę będzie regulować podaż i popyt, ale koszty nie powinny przekraczać około 30 euro.

Operator centrum testowego Coronatest.de, który prowadzi 31 centrów testowych w całych Niemczech, poinformował portal RND, że zamierza utrzymać cenę za szybki test na poziomie 24,99 euro. Na dużych niemieckich lotniskach szybkie testy kosztują obecnie w większości przypadków 29 euro, podaje ADAC.

„Istnieją jednak również znacznie tańsi usługodawcy” – zauważa RND. Na przykład u operatora centrum testowego CORONA 15, który prowadzi stacje w Hanowerze, Duesseldorfie i Kolonii test na obecność koronawirusa jest dostępny, w zależności od lokalizacji, w cenie od 14,90 do 19,90 euro. Duże centrum testowe Medicare oferuje szybkie testy w cenie od 14,95 euro.

Najtańsze testy na COVID-19 w Niemczech mają kosztować mniej niż 1 euro

Osoby, które nie potrzebują oficjalnego wyniku testu, mogą skorzystać z testów do samodzielnego przeprowadzenia, które są dostępne w aptekach i supermarketach za mniej niż jedno euro.

Nieco droższe są tzw. testy lizakowe, które są odpowiednie zwłaszcza dla małych dzieci. Testy lizakowe są dostępne w internecie w cenie od około 6 euro.

