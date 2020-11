FAQ. Jak chronić się przed grypą podczas pandemii COVID-19?

Czy COVID-19 lub grypa stanowią większe zagrożenie dla ludzi w tym sezonie?

Każdy wirus może wywołać u ciebie ciężką chorobę lub doprowadzić do śmierci, ale w przypadku grypy mamy możliwość skupienia się na zapobieganiu, ponieważ posiadamy dodatkowe narzędzia w naszym arsenale, które pomagają zmniejszyć ogólną liczbę infekcji. Z pewnością istnieją populacje pacjentów, które są bardziej narażone na poważne komplikacje w przypadku każdej infekcji. Wydaje się, że osoby w podeszłym wieku i osoby z przewlekłymi chorobami podstawowymi są znacznie bardziej narażone na ciężką chorobę z COVID-19. A dzieci, zwłaszcza niemowlęta poniżej 1. roku życia i kobiety w ciąży są bardziej narażone na ciężkie zakażenia grypą.

Czy można jednocześnie zarazić się COVID-19 i grypą?

Nie ma biologicznego powodu, dla którego nie można jednocześnie zarazić się COVID-19 i grypą.

Czy posiadanie COVID-19 daje jakiekolwiek przeciwciała przeciwko wirusowi układu oddechowego, takim jak grypa?

Istnieją pewne infekcje, których prawdopodobieństwo wystąpienia po grypie jest mniejsze. Nie wiemy jednak, czy COVID-19 będzie jednym z nich. Niestety, nie ma ochrony krzyżowej na poziomie przeciwciał przed grypą i COVID-19.

Po czym poznać, że mam grypę lub COVID-19?

Najlepszym sposobem na stwierdzenie, czy masz grypę lub koronawirusa, jest wykonanie testu. Objawy są praktycznie nie do odróżnienia, z godnym uwagi wyjątkiem, że niektóre osoby z COVID-19 tracą zmysł smaku i węchu. Warto pamiętać, że ludzie mogą mieć infekcję bez objawów, a samodzielne odróżnienie jednej od drugiej jest w zasadzie niemożliwe. Testowanie określa najlepsze leczenie i czy istnieje potrzeba śledzenia kontaktu.

Czy szczepionka przeciw grypie ochroni mnie przed koronawirusem?

Szczepienie przeciw grypie pomoże zapobiec zachorowaniu na grypę, ale nie zapewni szczególnej ochrony przed COVID-19.

Czy szczepionka przeciw grypie może leczyć COVID-19?

Szczepionka przeciw grypie nie wyleczy bezpośrednio ani nie złagodzi objawów COVID-19. I niestety nie mamy szczepionki ani łatwo dostępnej metody leczenia COVID-19 dostępnej dla pacjentów. W tym momencie wszystko, co możemy zrobić, to leczyć objawy COVID-19. Ale możesz się zaszczepić przeciwko grypie, co może zapobiec infekcji lub zmniejszyć jej nasilenie.

Co należy zrobić, jeśli wystąpią objawy grypy lub COVID-19?

Jeśli masz jakiekolwiek objawy ze strony układu oddechowego, zostań w domu, trzymaj się z dala od innych ludzi i staraj się odizolować, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się na innych. Jeśli masz dostęp do testów, postaraj się je wykonać w ciągu 48 godzin od wystąpienia objawów.

Czy szczepionka przeciwko zapaleniu płuc ochroni mnie przed grypą lub COVID-19?

Szczepionka przeciw zapaleniu płuc pomaga chronić przed różnymi bakteriami, które mogą wywoływać bakteryjne zapalenie płuc, które może rozwinąć się kilka dni do tygodnia po infekcji wirusowej. Szczepionka na zapalenie płuc nie będzie zapobiegać grypie lub COVID-19, ale może pomóc w zapobieganiu powikłaniom, które mogą pojawić się po.

Czy mogę wzmocnić swój układ odpornościowy, aby chronić się przed grypą lub COVID-19?

Nie ma magicznego leku wzmacniającego odporność. Zamiast tego skup się na zdrowej, zróżnicowanej diecie i wystarczającej ilości snu. Upewnij się również, że masz pod kontrolą wszelkie przewlekłe schorzenia.

Czy mogę zrobić cokolwiek, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania, jeśli zostałem narażony?

Po narażeniu na grypę lub COVID-19 niewiele możemy zrobić, aby zmienić to, kto zachoruje na tę chorobę. Najlepsze, co możesz zrobić, to skupić się na zapobieganiu.

