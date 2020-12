Drugi lockdown sprawił, że kobiety czuły się wyczerpane, a mężczyźni narzekali na nudę

Druga kwarantanna narodowa została wprowadzona w Anglii na początku listopada. Eksperci zastanawiali się, jak wpłynie ona na społeczeństwo – czy jego przedstawiciele będą mieć problem z dostosowaniem się do ograniczeń już po raz kolejny? Jak wynika z badań King's College London i Ipsos MORI, takie obawy nie były potrzebne. Siedmiu na dziesięciu ankietowanych stwierdziło, że dostosowanie się do zasad drugiego lockdownu było dla nich tak samo łatwe, jak w przypadku ograniczeń wprowadzonych po raz pierwszy, a nawet łatwiejsze. Co więcej, 82 procent osób twierdzi, że tym razem podstępuje tak samo lub nawet bardziej ostrożnie niż wcześniej.

Jednak jedna na sześć osób przyznaje, że nie przestrzega zasad tak dokładnie, jak w marcu, a jedna na cztery osoby uważa, że za drugim razem jest trudniej niż za pierwszym. Dlaczego? Okazuje się, że pewne znaczenie ma tu płeć ankietowanych. 54 procent kobiet narzeka, że obecnie pogoda jest gorsza niż w czasie lockdownu, więc trudniej jest im się spotykać z rodziną, przyjaciółmi. Podobne spostrzeżenia miało tylko 33 procent mężczyzn.

Lockdown potęguje nierówności w opiece nad dziećmi

Już badania przeprowadzone w kwietniu wykazały, że kobietom bardziej zależy na podtrzymywaniu więzi społecznych w czasie pandemii koronawirusa niż mężczyznom. To one starały się upewniać, czy u przyjaciół, rodziców wszystko jest w porządku. Brytyjski Institute for Fiscal Studies zbadał również, w jakim stopniu lockdown wpłynął na dodatkowe obciążenie przedstawicieli obojga płci obowiązkami domowymi. W czasie pierwszej kwarantanny matki spędzały z dziećmi o 2,3 godziny dłużej niż ojcowie. O 1,7 godziny więcej zajmowały im też praca związane z prowadzeniem domu. Ponadto, przez kryzys gospodarczy spowodowany pandemią to więcej kobiet niż mężczyzn straciło zatrudnienie. I choć druga kwarantanna nie wymagała zamknięcia wszystkich szkół, to obciążenie obowiązkami jest nadal większe u kobiet niż u mężczyzn.

Nic więc dziwnego, że z tej jednej czwartej osób, którym ciężej jest obecnie przestrzegać zasad lockdownu, tylko 19 procent kobiet stwierdziło, że wynika to w nich przypadku z powodu nudy. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosił 27 procent.

