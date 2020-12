Te ćwiczenia fizyczne pomogą wzmocnić układ odpornościowy

Dobra wiadomość jest taka, że ćwiczenia poprawiają efektywność układu odpornościowego u osób w każdym wieku. Każda sesja ćwiczeń mobilizuje miliardy komórek odpornościowych w całym ciele. Im więcej krąży komórek odpornościowych, tym lepiej potrafią one wykrywać i atakować potencjalne patogeny. Wraz z wiekiem układ odpornościowy staje się coraz mniej skuteczny w reagowaniu na nowe wirusy z powodu związanego z wiekiem osłabienia układu odpornościowego. Dlatego szczególnie ważne jest to, by osoby starsze regularnie ćwiczyły. Dzięki temu nie tylko wzmocnią odporność, ale także dłużej pozostaną sprawne, mobilne i niezależne.

Ćwiczenia w starszym wieku

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych zaleca, aby osoby starsze miały co najmniej 150 minut tygodniowo ćwiczeń o umiarkowanej lub 75 minut o dużej intensywności. Oznacza to trzy 50-minutowe sesje tygodniowo lub nieco ponad 20 minut dziennie. Szybki spacer lub jazda na rowerze to dwa przykłady lekkich ćwiczeń; więcej energii wymaga bieganie, szybka jazda na rowerze, gra w koszykówkę lub piłkę nożną.

Ćwiczenia, zwłaszcza ćwiczenia aerobowe, które powodują silne bicie serca i poprawiają wydolność krążeniowo-oddechową, mają wiele zalet zdrowotnych, w tym zmniejszone ryzyko udaru, zawału serca, depresji i związanego z wiekiem osłabienia funkcji poznawczych oraz choroby Alzheimera.

Czytaj też:

Naukowcy pracują nad szczepionką przeciw SARS-CoV-2 dla kobiet w ciąży