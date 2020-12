Czy kobieta w ciąży może się zaszczepić przeciw COVID-19?

Żyjemy w czasach, w których ludzie bardziej boją się samej szczepionki niż choroby, która – jak zaznacza dr Strus – w najcięższych przypadkach jest nieuleczalna i prowadzi do śmierci. Bezpieczniej jest się więc na nią zaszczepić. Nawet, jeśli jesteś w ciąży.

Szczepionka mRNA u kobiet w ciąży

Jak zaznacza lekarz, obecnie istnieje bardzo mało danych na temat szczepionki mRNA u kobiet w ciąży, ponieważ nie były one testowane wśród ciężarnych. Dzieje się tak zawsze w przypadku nowych leków, szczepionek – kobiety spodziewające się dziecka są badane dopiero, gdy inni zostaną już przetestowani. Firma Pfizer poinformowała jednak, że omylnie włączyła do swoich testów 23 przyszłe matki. Kobiety nie wiedziały wtedy bowiem jeszcze, że spodziewają się dziecka. Każda z ciąż przebiega do dzisiaj prawidłowo. Badania kliniczne z udziałem kobiet w ciąży zaczną się najprawdopodobniej w styczniu 2021 roku.

Jak zaznacza jednak dr Strus:

Szczepionki mRNA działają lokalnie są szybko rozkładane i usuwane przez układ limfatyczny, prawdopodobieństwo dotarcia szczepionki do łożyska jest minimalne.

Lekarz informuje ponadto, że szczepionkę testowano u szczurów (a mamy z nimi w 99 procentach zgodne DNA) – zarówno przed ciążą, jak i w jej trakcie i nie wyrządziła ona żadnych działań niepożądanych. Zarówno jeśli chodzi o płodność, rozwój płodu i rozwój pourodzeniowy.

Kobiety w ciąży chorują rzadko

Dr Strus zaznacza, że kobiety spodziewające się dziecka już od samego początku trwania pandemii chorują na COVID-19 rzadko i i nic się w statystykach nie zmienia. Jeśli jednak już dojdzie do zakażenia, jego przebieg nierzadko jest ciężki, może mu towarzyszyć konieczność hospitalizacji i wentylacji mechanicznej. A to właśnie to ryzyko jest najważniejsze. Jak dodaje specjalista:

Jeżeli kobieta w ciąży należy do grupy, której zaleca się szczepienie (np. personel medyczny) lub ma dużo czynników ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji COVID w ciąży (np. cukrzyca, otyłość lub choroby serca) może zdecydować się na szczepienie.

Ponadto, ciężarna powinna mieć pełen dostęp do informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19.

