Powszechny lek na cukrzycę może powodować rzadkie komplikacje u pacjentów z COVID-19

U pacjentów z cukrzycą rzadkie, ale poważne komplikacje, takie jak potencjalnie śmiertelna cukrzycowa kwasica ketonowa (DKA), mogą wystąpić, gdy choroba lub pewne stany uniemożliwiają komórkom przyjmowanie wystarczającej ilości glukozy, aby napędzać ich funkcjonowanie. Wzrost zachorowalności na szczególny typ DKA zwany euDKA w Brigham and Women's Hospital podczas pandemii COVID-19 doprowadził naukowców do wysunięcia hipotezy, że pacjenci z cukrzycą przyjmujący leki obniżające poziom glukozy mogą być narażeni na zwiększone ryzyko euDKA, gdy zachorują na COVID-19.

euDKA – co to takiego?

EuDKA różni się od DKA tym, że charakteryzuje się niższym poziomem cukru we krwi, co utrudnia jej rozpoznanie. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków ostrzegła, że ryzyko DKA i euDKA może być zwiększone u osób stosujących popularną klasę leków przeciwcukrzycowych zwanych inhibitorami kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2i), które działają poprzez uwalnianie nadmiaru glukozy z moczem. U podstaw prawie wszystkich przypadków euDKA leży stan głodu, który może być wywołany chorobami powodującymi wymioty, biegunkę i utratę apetytu, który może być potęgowany przez moczopędne działanie leków SGLT2i.

euDKA u diabetyków chorych na COVID-19

Badacze z Brigham zbadali pięć nietypowych przypadków euDKA, które trafiły do szpitala dla diabetyków w ciągu dwóch miesięcy, z których trzy wystąpiły w ciągu jednego tygodnia, w szczycie pandemii w Bostonie wiosną 2020 roku. Wszystkie pięć ostatnich przypadków euDKA zaobserwowano u pacjentów z COVID-19, którzy przyjmowali SGLT2i; trzech pacjentów wypisano do placówek rehabilitacyjnych, jednego wypisano do domu, a jeden, 52-letni mężczyzna z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, zmarł.

„Posiadamy podstawową wiedzę dotyczącą uznania, że inhibitory SGLT2 mogą powodować DKA i euDKA” – powiedziała Naomi Fisher z Wydziału Endokrynologii, Cukrzycy i Nadciśnienia. „Nasz raport potwierdza, że jeśli pacjenci są chorzy, tracą apetyt lub poszczą, powinni wstrzymać przyjmowanie leków i nie wznawiać ich, dopóki nie wyzdrowieją i nie odżywiają się prawidłowo”.

Autorzy badania podejrzewają również, że COVID-19 może szczególnie nasilać ryzyko euDKA. Kiedy wirus zakaża pacjenta, wiąże się z komórkami trzustki produkującymi insulinę i może wywierać na nie toksyczny wpływ.

