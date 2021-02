Testy na COVID-19 dla psów i kotów? W Korei Południowej już tak!

Kilka tygodni temu Korea Południowa ogłosiła pierwszy przypadek COVID-19 stwierdzony u zwierzęcia, a konkretnie u domowego kotka. Zwierzę pochodziło z miasta Jinju i najprawdopodobniej zaraziło się od opiekujących się nim kobiet – matki i córki. Z tego też powodu zapadła decyzja o tym, że w kraju testom będą poddawani nie tylko ludzie, ale psy i koty domowe.

Testowanie czworonogów na COVID-19 w Korei Południowej

Testom poddawane będą jedynie te zwierzaki, które wykazują objawy choroby po kontakcie z ludzkim nosicielem wirusa SARS-CoV-2. Jeśli wynik będzie pozytywny, zwierzę będzie musiało przejść kwarantannę w domu. Jeśli jednak właściciele psa lub kota sami z powodu COVID-19 wylądują w szpitalu lub nie będą mieć siły na opiekę nad chorym zwierzęciem np. z powodu innych chorób czy wieku, kot lub pies będzie odbywać kwarantannę w ośrodku miejskim. W kraju obowiązuje również konieczność wyprowadzania zwierząt na spacer tylko w odległości 2 metrów od innych czworonogów.

Na całym świecie do tej pory tylko kilka zwierząt otrzymało pozytywne wyniki testu na COVID-19, rzadko zdarza się również, że wirus przenosi się z czworonoga na człowieka. W styczniu 2021 roku po raz pierwszy usłyszano jednak o tym, że od człowieka zaraziła się małpa. Zadziało się tak w zoo w San Diego, gdzie doszło do zakażenia goryli. Wirusa zdiagnozowano również m. in. u lwów i tygrysów w zoo w Nowym Jorku i u lwów z zoo w Barcelonie.

Czytaj też:

Koronawirus a zwierzęta: odpowiedzi na najważniejsze pytania