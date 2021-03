Dlaczego kobiety doświadczają cięższych skutków ubocznych szczepionki? Naukowcy mają na to odpowiedż

Estrogen powoduje silną reakcję immunologiczną organizmu, dlatego u kobiet skutki uboczne po podaniu szczepionki są bardziej odczuwalne. Jak wynika z danych CDC (Centers for Disease Control and Prevention), to przedstawicielki płci żeńskiej przeważały wśród osób, które zgłaszały niepokojące objawy po otrzymaniu szczepienia na COVID-19. Aż 79 procent tych zgłoszeń pochodziło od pań, choć podano im 61 procent wszystkich szczepionek.

Silniejsza reakcja odpornościowa u kobiet to znane zjawisko

Eksperci zaznaczają, że częstsze zgłaszanie skutków ubocznych szczepień przez kobiety nie jest niczym zaskakującym, ponieważ zaobserwowali już ten fakt lata temu, przy szczepieniach przeciwko żółtej febrze, DPT, grypie i innych chorobach. Przypuszczalnie ma to związek z tym, że panie, zwłaszcza przed menopauzą, mają w organizmie wysoki poziom estrogenu, co pomaga aktywować odpowiedź immunologiczną na choroby, ale i na szczepionki. Estrogen pobudza bowiem organizm do produkcji większej ilości komórek T, które chronią organizm po wprowadzeniu do niego preparatu. Z drugiej strony, mężczyźni mają więcej testosteronu, który tę odpowiedź organizmu osłabia i spowalnia.

Jak zaznaczył dr Larry Schlesinger, prezes i dyrektor generalny Texas Biomedical Research Institute w San Antonio, silne objawy u kobiet nie oznaczają więc tak naprawdę żadnego błędu w działaniu szczepionki, a właśnie skuteczność odpowiedzi immunologicznej.

Silna reakcja organizmu nie jest powodem do rezygnacji ze szczepień

Jak dodaje dr Schaffner z Vanderbilt University School of Medicine w Tennessee, silna reakcja kobiecego organizmu nie stanowi powodu, by panie rezygnowały ze szczepień, ponieważ COVID-19 może je wysłać na OIOM tak samo skutecznie, jak mężczyzn. Skutki uboczne pojawiające się po szczepieniu są w ogromnej większości przypadków mniej groźne niż sama choroba. Najczęściej też niepokojące objawy ustępują w ciągu 24 godzin.

