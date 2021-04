Osoby młode i kobiety mogą doświadczyć cięższych skutków ubocznych szczepionki na COVID-19. Oto dlaczego

Jak zaznacza dr Vivek Cherian, internista z Baltimore, to od odpowiedzi immunologicznej organizmu danej osoby zależy, jak ciężkie wystąpią u niej efekty uboczne. Ogólnie rzecz biorąc, u kobiet i młodych dorosłych najczęściej skutki uboczne po szczepieniu są silniejsze, bez względu na dawkę i producenta szczepionki.

Dlaczego kobiety doświadczają cięższych skutków ubocznych szczepień?

U kobiet występują silniejsze skutki uboczne nie tylko szczepionki na COVID-19, ale i grypę, świnkę, polio, odrę. Prawdopodobnie ma to związek z wysokim poziomem estrogenu w kobiecych organizmach – hormon ten stymuluje odporność, w przeciwieństwie do testosteronu, który jest z kolei hormonem immunosupresyjnym. Jak wykazał jeden z ostatnich raportów CDC, 79 procent skutków obocznych po szczepieniu na COVID-19 zgłaszają kobiety, mimo że otrzymały one łącznie tylko 61 procent wszystkich dawek. Kobiecy organizm silniej więc walczy z preparatami zawartymi w szczepionkach, ale też i doświadcza przez to silniejszych skutków ubocznych.

Dlaczego osoby młode doświadczają cięższych objawów po szczepieniu na COVID-19?

Osoby po 65. roku życia mają słabszy układ odpornościowy. Organizmy starszych osób pracują więc bardzo ciężko, by obronić się przed „najeźdźcą” umieszczonym w szczepionce. Dlatego, w rezultacie, skutki uboczne u osób starszych są łagodniejsze i występują mniej licznie niż u młodych dorosłych. Np. po pierwszej dawce szczepionki Moderna u 57 procent osób poniżej 65. roku życia wystąpiły skutki uboczne, w porównaniu z 48 procentami u osób przed 65. rokiem życia. Natomiast po drugiej dawce skutki uboczne wystąpiły u 82 procent osób młodszych i 72 procent osób starszych.

Także Pfizer poinformował, że zmęczenie, ból głowy, ból w miejscu wstrzyknięcia były częstsze u osób w wieku od 18 do 55 lat niż u seniorów. Z kolei w przypadku produktu Johnson&Johnson skutki uboczne wystąpiły u 62 procent osób od 18. do 59. roku życia, w porównaniu z 45 procentami osób po 60. roku życia. Nie oznacza to jednak, że u seniorów szczepionki są mniej skuteczne – ich skuteczność wśród różnych grup wiekowych jest taka sama.

