Pozytywny skutek przyjmowania 2 różnych szczepionek przeciwko COVID-19. Nowe wyniki badań

Choć większość państw od początku masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2 rekomendowała przyjmowanie dwóch dawek tego samego preparatu, to m.in. w Kanadzie oraz w kilku krajach w Europie pozwolono na to, by można było szczepić się różnymi szczepionkami na COVID-19.

Mieszanie różnych szczepionek przeciwko COVID-19 może być korzystne

Do tej pory już 3 badania naukowe potwierdziły, że po podaniu pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca, a następnie zaszczepieniu się preparatem Pfizer/BioNTech, następuje silna odpowiedź immunologiczna.

W dwóch ostatnich badaniach wykazano nawet, że przyjęcie takiej kombinacji preparatów zapewnia podobną skuteczność jak po zaszczepieniu dwoma dawkami szczepionki Pfizera – dającej do tej pory najwyższą ochronę przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 spośród wszystkich dostępnych szczepionek dopuszczonych do użytku.

Co się stanie, jeśli zaszczepimy się różnymi szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2?

Jako pierwsi badania, w których szczepionki AstraZeneca przy drugiej dawce zastąpiono preparatem Pfizer, przeprowadzili hiszpańscy naukowcy z Instytutu Zdrowia im. Karola III w Madrycie.

Na łamach prestiżowego czasopisma "Nature" badacze wykazali, że u ponad 670 osób w wieku poniżej 60 lat udało się uzyskać kilkukrotnie wyższą odpowiedź immunologiczną niż po podaniu dwóch dawek tego samego preparatu AstraZeneca.

Łączenie różnych szczepionek przeciwko COVID-19 sprawdzili także specjaliści z Niemiec. Naukowcom z Uniwersytetu Kraju Saary także udało się potwierdzić, że mieszanie dwóch różnych szczepionek może być korzystniejsze niż w przypadku podania dwóch dawek AstraZeneki.

Różnice były całkiem spore, bo wśród 250 uczestników wstępnych badań wykazano, że szczepienie mieszanką AstraZeneca – Pfizer pozwala na wytworzenie aż 10 razy więcej przeciwciał niż po szczepieniu dwoma dawkami AstraZeneki, a efekt jest zbliżony do tego, który można uzyskać po przyjęciu dwóch dawek preparatu Pfizer/BioNTech.

Badania nad skutecznością szczepień różnymi szczepionkami przeciwko COVID-19 prowadziło kilka ośrodków badawczych w Niemczech (m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim Charité w Berlinie oraz w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Ulm). Naukowcy, którzy opublikowali wstępne wyniki prac badawczych na platformie medRxIV, doszli do podobnych wniosków na temat pozytywnych efektów przyjmowania różnych szczepionek przeciw SARS-CoV-2.

Jakie skutki wywołuje przyjmowanie różnych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2?

– Dwie różne szczepionki mogą być silniejsze niż szczepienie tym samym preparatem – komentuje w "Science" wirusolog, dr Dan Barouch z Beth Israel Deaconess Medical Center, który współpracował nad stworzeniem jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 wyprodukowanej przez Johnson & Johnson.

Jego zdaniem mieszanie szczepionek mRNA (tj. Pfizer czy Moderna) z wektorowymi (tj. AstraZeneca, Sputnik V czy Johnson & Johnson) może być korzystne i ułatwić naszemu układowi odporności znalezienie nowych sposobów na ochronę przed koronawirusem.

Wkrótce mają być także znane pełne wyniki badań prowadzonych na podobny temat przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy w jednym z artykułów opublikowanych w "The Lancet" donosili z kolei, że w 100-osobowej grupie uczestników u części osób szczepionych różnymi preparatami zanotowano znacznie więcej skutków ubocznych niż po przyjęciu dwóch dawek tej samej szczepionki przeciwko COVID-19 (tj. dreszcze, gorączka czy bóle głowy).

