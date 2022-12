Chiny luzują covidowe ograniczenia. „To pierwsze potknięcie prezydenta na progu nowej kadencji”

Władze tłumaczą gwałtowną zmianę frontu w sprawie walki z pandemią tym, że wirus przestał być już tak zjadliwy jak wcześniej. W oficjalnych komunikatach o zawieszeniu ograniczeń nie ma oczywiście ani słowa o masowych demonstracjach i zamieszkach, które przetoczyły się przez cały kraj. Jest jednak oczywiste, że to one wymusiły zmianę nastawienia władz do pandemii.