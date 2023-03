Koronawirus w Polsce. Raport z 8 marca 2023 mówi o prawie 4 tysiącach nowych zakażeń

Wśród osób zakażonych koronawirusem w ostatnim dniu u 1046 mamy do czynienia z reinfekcją. Porównując dzisiejsze liczby tydzień do tygodnia widać wzrosty. 1 marca MZ informowało bowiem o 2992 zakażeniach koronawirusem (o 915 mniej niż dzisiaj) i 14 zgonach osób z COVID-19 (o 5 mniej).

Najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 odnotowano w województwach mazowieckim i śląskim (ponad 500). Najmniej – w lubuskim i opolskim (niecałe 100). Sprawdziliśmy też, w których miastach i powiatach przybyło najwięcej chorych – w Bielsku-Białej (45), w powiecie puławskim (40), w Płocku (31) i w sąsiadujących ze sobą powiatach – działdowskim (15) i w żoromińskim (10).

W Polsce wykonuje się mało testów na obecność koronawirusa

Minionej doby wykonano prawie 11 tysięcy testów na obecność koronawirusa, w tym lekarze POZ zlecili ich ponad 3 tysiące. Najwięcej osób testowało się w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Lublinie. Jednocześnie farmaceuci zauważają wzrost liczby klientów kupujących testy apteczne, które można wykonać w warunkach domowych.

Dokładnie rok temu o tej porze MZ informowało o ponad 13 tysiącach zakażeń. Dziś dane są bardziej optymistyczne, ale pamiętajmy, że obecnie wykonywanych jest niewiele testów. 7 marca 2022 roku w ciągu doby wykonano ponad 85,3 tys. testów, a minionej doby jedynie – 10 675.

Ważne jest więc ciągłe zachowywanie ostrożności. I choć nie ma już obowiązku noszenia maseczek – wyjątek stanowią placówki zdrowia i apteki – warto zakładać je np. w sklepach, na dworcach czy w środkach komunikacji publicznej. Powinny to robić szczególnie osoby z objawami infekcji oraz o obniżonej odporności i seniorzy.

Wiceminister zdrowia: „Jesteśmy w samym szczycie wiosennej fali zakażeń”

Kilka dni temu wiceminister Waldemar Kraska na antenie Programu 1 Polskiego Radia mówił o tym, że jesteśmy w samym szczycie wiosennej fali zakażeń. Wskazał, że ponad 2,6 tys. osób jest hospitalizowanych, co też jest rekordową liczbą. Prawie 65 procent łóżek covidowych w szpitalach zajmują dzieci. Jednocześnie uspokajał, że według prognoz wkrótce ma nastąpić tendencja spadkowa liczby zakażeń.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dziś raport dotyczący całego tygodnia – od 2 do 9 marca. W tym okresie w całym kraju odnotowano 19 051 zakażeń koronawirusem (tydzień wcześniej było ich 15 679), w tym 4869 ponownych. To blisko 18-procentowy wzrost tydzień do tygodnia.

Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się w naszym kraju 6 441 501 osób. Niestety 118 989 z nich zmarło.

