Czy można zarazić się koronawirusem w trakcie seksu? Ekspert odpowiada na pytania czytelników Wprost.pl

„Wszystko co chcielibyście wiedzieć o koronawirusie, ale wstydzicie się zapytać” to cykl #WprostdoCiebie, w którym na pytania zadane przez użytkowników Wprost.pl odpowiada ekspert WHO dr Łukasz Durajski, autor bloga doktorekradzi.pl. W kolejnych odcinkach cyklu specjalista omówi nurtujące czytelników kwestie. Macie jakieś dodatkowe pytania? Zadajcie je za pomocą specjalnego formularza na naszej stronie: Zdrowie.wprost.pl/koronawirus.