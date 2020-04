Naukowcy: Aż 50 procent osób z COVID-19 nie jest świadomych, że ma wirusa

Doniesienia pojawiły się w wywiadzie z dyrektorem Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC), dr Robertem Redfieldem. „Jedną z części informacji, które potwierdziliśmy teraz, jest to, że znaczna liczba zarażonych osób faktycznie pozostaje bezobjawowa. Może to być nawet 25 procent”, powiedział.

Kilka dni później naukowcy z Islandii poinformowali, że 50 procent nowych przypadków koronawirusa, u których wynik testu był pozytywny, nie miało żadnych objawów. Testy zostały przeprowadzone przez spółkę zależną amerykańskiej firmy biotechnologicznej Amgen. W innym nowym raporcie CDC stwierdziło, że badacze w Singapurze zidentyfikowali siedem skupisk przypadków, w których transmisja przedobjawowa jest najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem występowania przypadków wtórnych.

„Takie doniesienia pomagają wyjaśnić, jak szybko wirus rozprzestrzenia się w całym kraju, ponieważ mamy bezobjawowe przekaźniki” powiedział Redfield.

Jak działa transmisja

„W przypadku wirusów oddechowych nie dziwi, że taka transmisja może mieć miejsce” - powiedział dr William Schaffner, ekspert od chorób zakaźnych z Vanderbilt University Medical Center w Tennessee. Jest to korzystne dla wirusa, ponieważ jeśli pozornie zdrowi mają kontakty z innymi, maksymalizuje to przenoszenie infekcji. Dlatego tak ważne jest, by w obecnym czasie pozostać w domu.

Dr James Hildreth, prezes i dyrektor generalny Meharry Medical College oraz ekspert ds. chorób zakaźnych, chcąc zademonstrować, jak szybko działa przenoszenie wirusa wśród ludzi, zilustrował to rozpowszechnienie w materiale wideo. Powiedział, że ludzie, którzy badają rozprzestrzenianie się wirusa, przypisują podstawowe liczby do ilości zakażeń. „Wydaje się, że w przypadku COVID-19 jego podstawowa liczba reprodukcyjna wynosi około 4. Oznacza to, że każda osoba zarażona wirusem może rozprzestrzenić go na cztery inne osoby w podatnej populacji”. Zauważył, że koronawirus, który rozpoczął się w grudniu na rynku w Wuhan w Chinach, zaraził 1,4 miliona ludzi w ciągu 4 miesięcy.

