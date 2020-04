Dlaczego parkingi szpitalne są puste? Nowa teoria spiskowa dotycząca COVID-19

W obliczu globalnej pandemii teoretycy spisku znaleźli jeszcze jeden sposób na rozprzestrzenianie niebezpiecznej dezinformacji na temat COVID-19, zasiewając wątpliwości co do jego dotkliwości i zaprzeczając istnieniu pandemii. Od 28 marca teoretycy spisku „negujący koronawirusy” używają hashtagu #FilmYourHospital, aby zachęcić ludzi do odwiedzania lokalnych szpitali w celu robienia zdjęć i nagrań wideo. Chcą udowodnić, że pandemiaCOVID-19 jest skomplikowaną mistyfikacją.

Dlaczego parkingi szpitalne są puste?

Teoria ta opiera się na bezpodstawnym założeniu, że jeśli szpitalne parkingi i poczekalnie są puste, wówczas pandemia nie może być realna lub nie jest tak dotkliwa, jak donoszą służby zdrowia i media. Oczywiście istnieje proste wyjaśnienie, dlaczego niektóre parkingi szpitalne i poczekalnie są puste. W ramach planowania pandemicznego wiele szpitali zakazało odwiedzin pacjentów, a lekarze musieli odłożyć lub odwołać niepilne zabiegi zaplanowane wcześniej. Jest to zgodne z poradami ekspertów z Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) i innych organów ds. zdrowia.

Ponadto, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa i zapobiec infekcjom krzyżowym u pacjentów bez COVID-19 zalecono również, aby placówki służby zdrowia utworzyły osobne obszary przyjmowania i oczekiwania dla pacjentów z koronawirusem oraz rezerwowały obszary awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak zawał serca czy złamania otwarte.

Lekarze obalają mity

Ta teoria spiskowa dołącza do parady fałszywych, niepotwierdzonych i wprowadzających w błąd twierdzeń na temat wirusa, która krąży w mediach społecznościowych, w tym zarzutów, że technologia bezprzewodowa 5G w jakiś sposób odgrywa rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 lub też, że woda pitna z cytryną zapobiega wirusowi i leczy go. Eksperci gwarantują, że nic z tego nie jest prawdą.

Jak oświadczył Anatoliy Gruzd, profesor nadzwyczajny i kierownik ds. badań w zarządzaniu danymi w mediach społecznościowych z Uniwersytetu Ryerson w Kanadzie, „Powstanie tego spisku z jednego tweeta przypomina nam, że o ile rozprzestrzenianie dezinformacji można złagodzić, sprawdzając fakty i kierując ludzi do wiarygodnych źródeł informacji z agencji zdrowia publicznego, fałszywe i wprowadzające w błąd twierdzenia, poparte silnymi przekonaniami, są znacznie trudniejsze do wykorzenienia i mogą przynieść wiele szkody”.

