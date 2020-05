Płyn do płukania jamy ustnej nie może zastąpić maski przeciwko COVID-19

Badania wykazały, że składniki do płukania jamy ustnej mogą odgrywać potencjalną rolę w walce z COVID-19. Zaczęto zastanawiać się, czy dostępny w handlu płyn do płukania jamy ustnej może osłabić nowego koronawirusa do tego stopnia, aby uczynić go nieszkodliwym. Niektórzy naukowcy podkreślają, że ponieważ gardło jest głównym obszarem zakażenia COVID-19, strategie, takie jak płukanie jamy ustnej, które zmniejszają stężenie wirusa w błonach śluzowych, mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka przenoszenia. Inni eksperci nie zgadzają się z tym i wskazują, że koronawirus może szybko namnażać się w gardle nawet po zastosowaniu płynu do płukania jamy ustnej, a maski i dystans społeczny lub fizyczny są nadal najlepszymi sposobami zapobiegania rozprzestrzenianiu się, lub rozwojowi infekcji.

Płyn do jamy ustnej a koronawirus

„Płyn do płukania jamy ustnej z alkoholem może zmniejszyć, może nieznacznie, krótkotrwałe rozprzestrzenianie się wirusa. Alkohol także może tymczasowo zabić wirusa w powierzchni jamy ustnej, podobnie jak kieliszek whisky, rumu lub tequili – powiedział dr Eric Bortz, asystent profesora biologii na Uniwersytecie Alaska Anchorage – Nakrycia twarzy [maski], dystans społeczny i ograniczenie kontaktu to najlepsze środki ochrony zdrowia publicznego. Ale dobra higiena jamy ustnej jest korzystna dla zdrowia, więc i tak warto ją utrzymać. Płyn do płukania jamy ustnej nie wyleczy nikogo z COVID-19, ani nie zapobiegnie infekcji koronawirusem”.

Badacz zauważył jednak, że dobra higiena jamy ustnej jest częścią dobrego zdrowia: „Dla dorosłych polecam płyny do płukania jamy ustnej bez lub na bazie alkoholu, ale dla dzieci koniecznie bez alkoholu” – dodał.

