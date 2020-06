Ameryka przygotowana na drugą falę koronawirusa. Co nas czeka tej jesieni?

Raporty z ostatniego tygodnia mówią o rosnącej liczbie nowych przypadków COVID-19 w ponad 20 stanach Ameryki Północnej. Raporty New York Times wskazują, że 20 procent nowo zdiagnozowanych przypadków COVID-19 na całym świecie ma miejsce w USA – pomimo faktu, że kraj ten stanowi 4 procent światowej populacji. Hospitalizacje z powodu COVID-19 rosną zwłaszcza w Arizonie i Teksasie. Jest to kluczowa miara, którą naukowcy stosują do oceny nasilenia epidemii.

Szef Harvard's Global Health Institute twierdzi, że bez drastycznych działań śmiertelność koronawirusa w USA może osiągnąć 200 000 we wrześniu. Eksperci mówią, że aktualny wzrost jest nadal częścią odpływu pierwszej fali. „Nie ma teraz drugiej fali. To trochę mylące” – powiedział dr Jeffrey D. Klausner, profesor medycyny z Fielding School of Public Health w Kalifornii. Po części eksperci twierdzą, że to efekt atakowania mniejszych społeczności po początkowych epidemiach na dużych obszarach miejskich, takich jak Nowy Jork. Powszechnie podejrzewa się, że protesty na rzecz równości rasowej w całym kraju mogą być narzędziem przenoszenia wirusa. Istnieją doniesienia o ludziach, którzy brali udział w wiecach ze zdiagnozowanym COVID-19

Ameryka przygotowana na drugą falę

Administracja Trumpa mówi teraz, że przygotowuje się na możliwość drugiej fali COVID-19, która może uderzyć tej jesieni. „Uzupełniamy zapasy w oczekiwaniu na możliwy problem jesienią”, powiedział w niedzielę CNN Peter Navarro, doradca handlowy Białego Domu. Eksperci twierdzą, że druga fala tej jesieni jest rzeczywiście możliwa. „Myślę, że najprawdopodobniej nastąpi druga fala jesienią. Ludzie będą spędzać więcej czasu w pomieszczeniu, gdy robi się chłodniej. Wracają zajęcia w szkołach i na uniwersytetach. Stany będą otwierać się coraz bardziej – powiedziała dr Helen E. Jenkins, adiunkt biostatystyki w Boston University School of Public Health w Massachusetts. „Wszystkie te rzeczy łącznie mogą spowodować drugą falę jesienią”. Druga fala może rozpocząć się w momencie, gdy zaczniemy walczyć z sezonem grypowym.

