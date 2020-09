Naukowcy: Dystans fizyczny w COVID-19 opiera się na „przestarzałej nauce”

Podczas kaszlu lub kichania – drogą kropelkową – wirusy mogą podróżować dalej, niż na kilka metrów. W jednym z badań gwałtowny wydech powietrza rozpuścił kilka kropelek w odległości ośmiu metrów w ciągu zaledwie kilku sekund.

W niektórych sytuacjach zasada jednego lub dwóch metrów może być wystarczająca, ale naukowcy z Wielkiej Brytanii twierdzą, że potrzebujemy bardziej szczegółowego modelu. Wyjaśniają, że obecne zalecenia nie uwzględniają subtelnych czynników, takich jak wentylacja, czas spędzony razem, ustawienia w pomieszczeniach lub na zewnątrz, użycie maski lub rodzaj występującej aktywności społecznej – z których wszystkie mogą wpływać na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Co więcej, zasady dystansowania często nie uwzględniają wielkości unoszących się w powietrzu kropelek, ilości wirusów, które mogą przenosić kropelki ani tego, jak podatni są inni na te obciążenia wirusami.

Zbyt duża ostrożność?

Krytycy bardziej rygorystycznych środków twierdzą, że jesteśmy zbyt ostrożni i chociaż prawdopodobnie jest to prawdą w niektórych sytuacjach, w innych przypadkach naukowcy twierdzą, że prawdopodobnie nie jesteśmy wystarczająco ostrożni.

„Zamiast pojedynczych, stałych fizycznych zasad dystansu, proponujemy klasyfikowane zalecenia, które lepiej odzwierciedlają wiele czynników w celu określenia ryzyka” – piszą autorzy nowej analizy.

„Zapewniłoby to lepszą ochronę w miejscach o najwyższym ryzyku, ale także większą swobodę w miejscach o niższym ryzyku, potencjalnie umożliwiając powrót do normalności w niektórych aspektach życia społecznego i gospodarczego”.

Przegląd dołącza do kilku innych niedawnych krytyk obecnych zasad dystansowania społecznego. W lipcu naukowcy napisali komentarz wzywający Światową Organizację Zdrowia (WHO) do ponownego rozważenia jej rady, aby „zachować co najmniej jeden metr odległości między sobą a innymi”.

– WHO twierdzi, że nie ma wystarczających dowodów, aby udowodnić, że ma miejsce przenoszenie SARS-CoV-2 przez aerozol / powietrze – wyjaśnił jeden z autorów komentarza. – Twierdzimy, że nie ma wystarczających dowodów na to, że przenoszenie w aerozolu / powietrzu nie występuje.

To, w jakim stopniu tak się dzieje, to inna sprawa, ale istnieje coraz więcej dowodów na to, że koronawirus jest przenoszony w powietrzu, nawet w małych kropelkach, więc nowa analiza z Wielkiej Brytanii przyjmuje podobnie ostrożne podejście.

Błędne i przestarzałe badania

Niektóre niedawne recenzje wykazały, że ryzyko zakażenia COVID-19 na metr wynosi około 13 procent, podczas gdy powyżej metra tylko 3 procent.

Mimo to autorzy tej nowej analizy twierdzą, że szacunki opierają się na błędnych i często przestarzałych badaniach naukowych, z których niektóre sięgają lat trzydziestych XX wieku. Już dekady temu przewidywano, jak daleko mogą przelecieć kropelki z dróg oddechowych, gdy człowiek kaszle lub kicha. Jednak ten prosty model nie bada obciążenia wirusem, różnych rozmiarów kropelek, które mogą przemieszczać się na różne odległości, ani rodzaju samego wirusa.

Na przykład bez wydychanego powietrza duże krople wydają się przemieszczać w odległości maksymalnie dwóch metrów, podczas gdy małe znacznie szybciej ulegają parowaniu. Z drugiej strony, przy wydychanym przepływie powietrza, chmury małych kropelek przemieszczają się ponad dwa metry.

Badanie przeprowadzone w szpitalu w Wuhan w Chinach wykryło nawet ślady koronawirusa wiszące w powietrzu w odległości około czterech metrów od pacjentów.

Niektórzy specjaliści od chorób zakaźnych nie martwią się tym zbytnio, ponieważ mniejsze dawki koronawirusa przenoszonego drogą powietrzną mogą nie stanowić tak dużego zagrożenia infekcją.

Co jest przyczyną pandemii?

Systematyczny przegląd środków dystansowania społecznego, zlecony przez WHO, wykazał, że co najmniej jeden metr separacji może zmniejszyć ryzyko transmisji o około 10 procent. Jednak naukowcy z Wielkiej Brytanii twierdzą, że te dane są w dużej mierze oparte na innych koronawirusach i tylko częściowo uwzględniają warunki środowiskowe.

Chociaż trudno jest prześledzić wstecz poszczególne infekcje do ich dokładnego źródła i odległości, w jakiej znajdowała się dana osoba, istnieją powody, by podejrzewać, że kropelki z dróg oddechowych mogą odgrywać rolę w obecnym rozprzestrzenianiu się pandemii – przynajmniej w niektórych sytuacjach.

Na przykład w zakładach mięsnych powstające ogniska epidemii były szczególnie szkodliwe, a autorzy twierdzą, że jest to prawdopodobnie potęgowane przez wyższy poziom zarażenia pracowników, słabą wentylację, ciasne warunki, hałas w tle (stąd krzyki) i niewystarczające noszenie maski.

Dodają, że takich samych warunków można się spodziewać w pubie lub w lokalu z muzyką na żywo. Odnotowano już to w siłowniach, centrach telefonicznych i kościołach, gdzie ludzie głośno rozmawiają, dyszą lub śpiewają.

Te udokumentowane wybuchy epidemii wymagają wyjaśnienia, w przeciwnym razie będą się dalej powtarzać.

„Fizyczne zdystansowanie się powinno być postrzegane jako tylko część szerszego podejścia do zdrowia publicznego, mającego na celu powstrzymanie pandemii COVID-19” – podsumowują autorzy nowej analizy.

„Powinien być stosowany w połączeniu z innymi strategiami ograniczania ryzyka przeniesienia choroby, w tym myciem rąk, regularnym czyszczeniem powierzchni, wyposażeniem ochronnym i zakrywaniem twarzy, w stosownych przypadkach, strategiami higieny powietrza oraz izolacją osób dotkniętych chorobą”.

Jak chronić się przed koronawirusem?