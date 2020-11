Minął rok od wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w Wuhan

W marcu 2020 „South China Morning Post” opublikował artykuł oparty na danych chińskiego rządu, który wykazał, że pierwszy znany przypadek COVID-19 można odnotować 17 listopada 2019 r. Zakażenie prawdopodobnie dotyczyło 55-letniej osoby z prowincji Hubei, chociaż „pacjent zero” nie został ujawniony. Chińskie władze oficjalnie ogłosiły pierwszy przypadek nowej choroby dopiero 8 grudnia 2019 roku.

Jak koronawirus rozprzestrzenił się w czasie?

W ciągu następnych tygodni personel medyczny w Wuhan leczył dziesiątki pacjentów cierpiących na „zapalenie płuc o nieznanej przyczynie”. Pacjenci cierpieli na szereg niewyjaśnionych objawów, w tym wysoką gorączkę, kaszel i problemy z oddychaniem. W styczniu międzynarodowe media wykazywały coraz większe zainteresowanie narastającą epidemią koronawirusa.

Chiny publicznie udostępniły sekwencję genetyczną nowego koronawirusa 12 stycznia 2020. Zaledwie dzień później urzędnicy w Tajlandii potwierdzili przypadek COVID-19 – pierwszy poza Chinami. Do 20 stycznia wirus rozprzestrzenił się po całych Chinach i kilku innych krajach, w tym w Japonii, Tajlandii, Korei Południowej, dotarł także do Stanów Zjednoczonych.

Chińskie władze zamknęły Wuhan – miasto liczące 11 milionów ludzi – 23 stycznia. Przypadki COVID-19 odnotowano też w Singapurze i Wietnamie, a całkowita potwierdzona liczba zakażonych na świecie przekroczyła 500 osób. Co najmniej 17 osób zmarło z powodu koronawirusa. Świat obserwował, jak Chiny budowały szpital w Wuhan, który został ukończony w zaledwie 10 dni. W chińskich miastach zaczęto masowe mierzenie temperatury mieszkańców.

Reakcja WHO na pandemię

Delegacja Światowej Organizacji Zdrowia wraz z dyrektorem generalnym Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem przybyła do Chin 28 stycznia, aby spotkać się z przywódcami tego kraju, poznać strategię działań i ustalić udzielanie pomocy. Dwa dni później – po potwierdzeniu tysięcy nowych przypadków w Chinach – WHO ogłosiła „stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym”. Rząd USA ostrzegł Amerykanów, aby nie podróżowali do Chin.

11 marca, gdy wirus został potwierdzony na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, WHO ogłosiła światową pandemię. Na długo przed wybuchem epidemii COVID-19 eksperci ostrzegali przed ryzykiem śmiertelnej, globalnej epidemii.

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano 4 marca 2020 r. w Zielonej Górze. Pierwszy zgon z powodu COVID-19 miał miejsce 12 marca w Poznaniu.

