Palisz e-papierosy? Masz mniejszą odporność na koronawirusa

Naukowcy z University of North Carolina School of Medicine odkryli, że użytkownicy e-papierosów wykazują zmienione odpowiedzi immunologiczne na model zakażenia wirusem grypy. Sugeruje to zwiększoną podatność na choroby, w tym COVID-19.

E-papierosy a odporność

Na potrzeby badania osoby niepalące, palacze papierosów i użytkownicy e-papierosów w wieku 18-40 lat zostali zaszczepieni szczepionką zawierającą żywy atenuowany wirus grypy (LAIV). Celem tego zabiegu było bezpieczne zbadanie wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.

Naukowcy odkryli, że chociaż ilość markerów wirusa nie różniła się między trzema grupami, nie wystąpił też spodziewany wzrost wskaźnika rozwiniętej odporności po zakażeniu (który mierzy się poziomem anty-LAIV IgA w płynie nabłonkowym nosa). Zmieniona odpowiedź immunologiczna u użytkowników e-papierosów i palaczy papierosów może spowodować, że szczepionki będą mniej skuteczne w tych grupach.

Palaczu, uważaj na zakażenie

„Miłośnicy e-papierosów są prawdopodobnie bardziej podatni na wirusy układu oddechowego niż osoby niepalące, a to prawdopodobnie obejmuje SARS-CoV-2” – powiedziała Dr Meghan Rebuli z Centrum Zdrowia Uniwersytetu Północnej Karoliny.

Wdychanie dymu tytoniowego wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem infekcji wirusowych, takich jak grypa. Opary z e-papierosów osłabiają odporność w drogach oddechowych, w szczególności z ochronną warstwę śluzówki wyściełającą wnętrze jamy nosowej.

