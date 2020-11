Czy ból brzucha może być objawem COVID-19?

Ból brzucha pojawia się przy COVID-19, jednak tylko u części pacjentów. WHO wśród głównych symptomów zakażenia SARS-CoV-2 wymienia bowiem: gorączkę, suchy kaszel (tzw. kaszel koronawirusowy), bardzo duże zmęczenie oraz trudności z oddychaniem, uczucie bólu w klatce piersiowej, a także problemy z poruszeniem się, wynikające ze spadku sił spowodowanych chorobą. Z kolei konkretnie w Polsce, aby dana osoba mogła otrzymać skierowanie na test na COVID-19, muszą u niej wystąpić jednocześnie; gorączka powyżej 38℃, kaszel covidowy, duszności oraz (częściowa) utrata smaku i/lub węchu.

Ból brzucha a COVID-19: jak często występuje ból brzucha?

Ból brzucha nie należy do najczęstszych objawów koronawirusa – jak wynika z badań, których wyniki opublikowano na łamach „American Journal of Gastroenterology”, ból brzucha dokucza niewielkiemu odsetkowi osób chorych na COVID-19 – wynosi on około 2-6 procent. Jednak wraz z bólem brzucha przy koronawirusie pojawiają się i inne uporczywa symptomy, takie jak biegunka, występująca u około 20 procent zakażonych i utrata apetytu, z którą zmaga się aż połowa chorych. Co ważne, mimo że w trakcie COVID-19 nie ma się ochoty jeść, warto – aby wzmocnić organizm do walki z chorobą – sięgnąć po dania lekkostrawne lub nutridrinki, które przyjmuje się znacznie łatwiej.

Ból brzucha a COVID-19: na jakim etapie choroby występuje ten objaw?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda, bóle brzucha, utrata apetytu, biegunka, nudności i wymioty są objawami wtórnymi COVID-19 i towarzyszą gorączce, dusznościom, kaszlowi. Badacze dodali, że około 1/3 pacjentów, których przypadkom się przyglądali, zgłaszała objawy ze strony układu pokarmowego. Większość określała je jednak jako łagodne i mniej dokuczliwe w porównaniu z tymi związanymi z funkcjonowaniem układu oddechowego i trwały nie dłużej niż 5 dni. Naukowcy zauważają jednak, że ta liczba w rzeczywistości może być większa, ponieważ w swojej aktualnej strategii działania skupiają się przede wszystkim na objawach ze strony układu oddechowego.

To zupełnie inne stanowisko niż to opublikowane w raporcie Live Science na samym początku pandemii – w marcu, kiedy twierdzono, że ból brzucha może być jednym z pierwszych symptomów zakażenia SARS-CoV-2.

Co ważne, jak wykazało jedno z badań przeprowadzonych przez chińskich naukowców z Hubei, osoby z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi w czasie przechodzenia koronawirusa dłużej walczyły z samą chorobą niż ci, u których ból brzucha nie występował.

Ból brzucha przy COVID-19: jak postępować?

Ból brzucha, nudności, wymioty zdecydowanie nie należą do specyficznych objawów COVID-19, mimo to w czasie pandemii warto na nie zwrócić szczególną uwagę. Na początek, jeśli objawy są łagodne, zostań w domu – większość osób chorych na COVID-19 nie wymaga bowiem hospitalizacji. Najlepiej, by osoba z takimi symtpomami korzystała z innej łazienki niż reszta domowników, ale w większości mieszkań i domów w Polsce jest to niemożliwe, warto więc używać specjalnych jednorazowych nakładek na sedes, regularnie czyścić i dezynfekować muszlę klozetową, a także przycisk do spłukiwania, klamki w łazience, krany, powierzchnie, których często dotykasz. Myj też regularnie ręce przez co najmniej 20 sekund po każdym skorzystaniu z łazienki, kichaniu, wytarciu nosa chusteczką, a także przed jedzeniem i gotowaniem. Pamiętaj również o dezynfekcji rąk.

Pij też dużo płynów, ponieważ regularne nawadnianie organizmu jest konieczne przy wymiotach i biegunce często towarzyszących bólowi brzucha. Jedz również mdłe w smaku potrawy – banany, biały ryż, mus jabłkowy, płatki owsiane.

Ból brzucha przy COVID-19: kiedy skontaktować się z lekarzem?

Jeśli dolegliwości żołądkowe i ból brzucha są spowodowane zatruciem pokarmowym lub inną dolegliwością związaną wyłącznie z funkcjonowaniem układu pokarmowego, powinieneś się poczuć lepiej już po 48 godzinach. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z lekarzem. Koniecznie zrób to również, jeśli twój mocz przybierze ciemną barwę, ponieważ oznacza to odwodnienie. Powodem do wezwania pomocy medycznej są także: duże zmęczenie, suchość w ustach i na języku, zawroty głowy oraz krwawa i bardzo silna biegunka, bóle brzucha narastające z każdym dniem. Z lekarzem należy skontaktować się również przy równoczesnym wystąpieniu bólów brzucha i innych, wcześniej wspomnianych, symptomów COVID-19.

Czytaj też:

Czy można przewidzieć, kiedy skończy się pandemia SARS-CoV-2?