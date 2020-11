Odporność na koronawirusa utrzymuje się latami? Oto, co mówią nowe badania

W nowym badaniu wzięło udział 185 osób dorosłych w wieku od 19 do 81 lat w Stanach Zjednoczonych, które wyzdrowiały z Covid-19. Większość dorosłych miała łagodną postać choroby. Naukowcy przeanalizowali próbki krwi pobrane po wystąpieniu objawów, niektóre nawet sześć miesięcy później. Zidentyfikowano dwa typy limfocytów T, a dane sugerują, że „pamięć limfocytów T może osiągnąć bardziej stabilną fazę plateau lub wolniejszą fazę rozpadu później niż w ciągu pierwszych 6 miesięcy po zakażeniu” – napisali.

Pamięć immunologiczna w próbkach krwi

Naukowcy zbadali składniki pamięci immunologicznej w próbkach krwi pobranych od uczestników badania. Okazało się, że przeciwciała „były trwałe” z jedynie „niewielkimi spadkami” pojawiającymi się po sześciu do ośmiu miesiącach, ale poziom odpowiedzi przeciwciał u dorosłych był około 200-krotny.

Według naukowców ta zmienność może być spowodowana tym, że niektóre osoby miały bardzo niski poziom bezobjawowej infekcji. Można się spodziewać, że osoby wcześniej zarażone z niską odpowiedzią pamięci immunologicznej będą podatne na ponowne zakażenie SARS-CoV-2.

„Ogólnie rzecz biorąc, jest to ważne badanie potwierdzające istnienie pamięci odpornościowej na SARS-CoV-2, ale z pewnym stopniem zmienności w zależności od osoby” – powiedział Lawrence Young, profesor onkologii molekularnej na Uniwersytecie w Warwick

Odporność na inne wirusy

Jeden atak odry zwykle pozostawia kogoś odpornego na całe życie. Ten efekt znany jako odporność sterylizująca. To samo dotyczyło ospy prawdziwej, zanim ten wirus został wykorzeniony w wyniku globalnej kampanii szczepień. Jednak wirusy układu oddechowego, takie jak grypa lub koronawirus są trudniejsze. Ludzie mogą wielokrotnie zarazić się grypą, a szczepionki na ogół zapewniają jedynie częściową ochronę przed infekcją. Wynika to m.in. ze skłonności grypy do mutacji.

