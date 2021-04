Naukowcy wskazali, jak wygrać z pandemią. Chodzi o znane środki ochronne

Do takich wniosków doszli badacze z New York University w USA i Politecnico di Torino we Włoszech. Podkreślają obu tych środków ochronnych, ponieważ stosowane pojedynczo nie przynoszą równie dużego rezultatu.

Jak wygrać z pandemią?

Ustalenia opracowano przy wykorzystaniu modelu sieciowej bazy danych. Opierał się on na koewolucji sieci kontaktów i rozprzestrzeniania się epidemii przy użyciu danych z telefonów komórkowych i ankiet. Zebrane informacje pozwoliły ustalić, że osoby noszące maski są tymi samymi, które mają tendencję do ograniczania swojej mobilności w czasie pandemii.

„Ani sam dystans społeczny, ani samo noszenie maski nie wystarczą, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19, chyba że prawie cała populacja uczciwie stosowałaby jedno. Jednak jeśli znaczna część z nas stosowałaby oba te środki zaradcze, moglibyśmy powstrzymać dalsze przenoszenie wirusa i to bez masowych szczepień” – napisał prof. Maurizio Porfiri.

Badacze dokonali podziału uczestników na dwie subpopulacje. Pierwsza objęła ludzi, którzy regularnie noszą maski i zachowują dystans społeczny, a druga tych, których zachowanie pozostało w dużej mierze niezmienione przez pandemię. Aby ocenić skuteczność swojego modelu, naukowcy porównali wyniki z rzeczywistymi danymi dotyczącymi COVID-19 w USA. Wykazano, że nowym ogniskom wirusa można by zapobiec, gdyby 60 proc. populacji nosiło maski ochronne i stosowało dystans społeczny. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.

